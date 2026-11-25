審計署今日（25日）發表新一份審計報告，指消委會在處理投訴、產品測試、行政開支、採購及企業管治有疏漏。報告指，消委會連續五年未達多項投訴處理表現指標，有投訴個案拖足近40個月才結案。消委會亦被發現酬酢開支申領超出上限，有申領出現「主多過客」情況，涉及10名員工款待3名賓客，且申領表無記錄理據。

另外，前年消委會「農夫山泉」歸類為「天然礦泉水」被指分類有誤，其後消委會修訂指引，規定須向商戶披露所有用作評估的法規或測試標準。惟審計署抽查修訂指引後的10項測試，發現有2項未向商戶披露部份標準或法規便發表報告。



消委會。（資料圖片／黃寶瑩攝）

連續五年未達訂明兩項核心指標 投訴最長拖39.8個月

報告指，消委會在2021至2025年間連續五年未能達到商經局管制人員報告訂明的兩項核心指標，包括未能於5個工作天內就全部書面投訴發出初步回覆，以及未能於10個工作天內回覆全部書面查詢，其中在2024年，有11%投訴未能做到10個工作天內回覆書面查詢。

審計署並分析消委會近五個年度逾8.7萬宗已結案的可跟進投訴，發現近7,000宗處理時間超過4個月，295宗超過一年，最長一宗更達39.8個月。消委會解釋，該個案曾兩度重啟。惟審計署抽查30宗處理逾4個月的投訴，發現七成個案中，個案主任未按手冊每月向投訴人匯報進展，最長相隔15.7個月；25宗未能在系統找到發出結案通知信的記錄；一半個案提交結案申請後，須輪候逾一個月才獲批核。

審計署抽查揭逾三份一個案酬酢超支 人均最高超1,480元

開支方面，消委會指引訂明酬酢開支須恪守節儉原則，午餐及晚餐人均上限分別為450元及600元，且賓客人數須時刻多於在席員工，特殊例外情況的詳盡理據和相關批准均應清楚記錄在案。但審計署抽查30宗獲批申領，發現11宗超支；最嚴重超支個案是其中一次晚餐，發還總額達2,080元，即人均超支1,480元，消委會解釋活動旨在與行內專家建立緊密關係並已獲批。另有一宗申領出現「主多過客」情況，涉及10名員工款待3名賓客，且申領表無記錄理據。

另外，審計署發現消委會計錯膳宿津貼，在一次兩晚旅程誤發三晚津貼，多發3,946元。消委會指，是由於計算膳宿津貼時不慎誤把乘搭飛機當天計算在內所致，並已追回相關費用。

在涉及同時發放膳宿津貼和發還公幹實際費用的6次離港公幹旅程的11宗膳宿津貼申領中，審計署發現有6宗的申領人員獲發還住宿和交通的實際費用，同時支取40%膳宿津貼，而非《公務員事務規例》訂明的35%，即每宗申領多發放的金額介乎286至428元。

另外，有4宗錯誤使用膳宿津貼的全額，而非《規例》訂明的95%，即每宗申領多發放的金額介乎438至784元。消委會指，正採取行動追討合共4755元的多發放款項，並將繼續嚴格審核公幹旅程和公務酬酢的申請，並按照相關指引謹慎發還相關開支。

消委會。（資料圖片／黃寶瑩攝）

農夫山泉事件修訂指引後仍漏報標準 總值14萬元樣本無處置記錄

消委會於2024年7月評估飲用水樣本時，因將農夫山泉歸類為「天然礦泉水」而引起關注，隨後於同年8月修訂指引，規定須向商戶披露所有用作評估的法規或測試標準。惟審計署抽查修訂指引後的10項測試，發現在雙人被及發聲發光玩具兩項測試中，未向商戶披露部分標準或法規便發表報告，且指引未就標籤資料檢查訂明具體程序。

至於測試樣本的處置記錄，審計署抽查17個產品測試發表後三個月的紀錄，發現7次測試中，有部分購入樣本無記入處置申請表，涉及1,197件樣本、總值139,734元；另有10次測試無記錄負責處置的員工姓名及日期。

流失率高達34%無離職面談 委員低出席率兼遲報利益

內部管治與人力資源同樣響起警號。過去五個年度，消委會每年離職員工介乎30至54人，流失率高達18.7%至34.1%，但管理層從未安排離職面談或調查以了解原因。抽查20項招聘記錄中，3項無刊登廣告，而是從其他職位的應徵者當中物色人選，亦無豁免批准文件。

委員出席率及利益申報亦未如理想。30名委員中，4人在委員會會議的出席率低於五成，有人小組會議出席低至0%。利益申報方面，9份第一層申報未能交予審計署查閱，6份年度申報未有提交，約四成年度申報逾期遞交，最長延遲達117天。

劣評供應商未除名照獲950萬合約 採購報價不足

採購程序亦見漏洞。消委會在2021-22至2023-24年度曾透過內部通告，識別13個表現欠佳、應從名冊除名及不得參與採購的供應商。惟截至今年6月，當中7個仍留在名冊上，相隔長達34至55個月；更有5個在被評為欠佳後，繼續參與55項採購，涉及總值達950萬元。消委會回應指當時正覆核評分，至今年9月完成評核後同意保留該7個供應商。

消委會總幹事沈朝暉。（資料圖片／黃寶瑩攝）

服務中心訪客少 有中心發霉七年未解決

此外，報告亦點出服務中心使用率偏低及設施老化問題。尖沙咀及北角服務中心去年合共僅處理佔總數3%的投訴，日均分別只接獲2.3宗及1.6宗親身投訴，日均訪客僅13人及9.2人。其中北角服務中心自2019年6月起反覆受黴菌及冷凝水困擾，雖曾花費40萬元聘請測量師及進行補救工程，問題至今仍未解決，該中心將於下月16日起關閉裝修。

消委會總幹事沈朝暉回應報告指，歡迎審查並同意所有建議，承諾會改善投訴處理程序、檢討採購與招聘指引、嚴格審核公幹及酬酢開支，並加強監察委員利益申報及探討挽留員工措施。