電熱氈｜天氣逐漸轉涼，不少家庭會開始使用電熱氈保暖，尤其在寒冷的晚上，睡前預先暖床更能提升舒適度。不過，電熱氈屬於發熱電器，若使用不當，隨時有機會造成燙傷。消委會提醒市民使用電熱氈時要留意5大注意事項，讓大家安全使用電熱氈。



天氣近日開始轉涼 市區氣溫降至16度

隨着東北季候風影響廣東沿岸，本港氣溫亦有所下降。香港天文台預測，受東北季候風及雲帶影響，未來一兩日（11月25日至26日）本港早晚天氣清涼，市區最低氣溫約16至17度，新界部分地區氣溫更低。

消委會教電熱氈5大安全指南 切勿摺疊或捲曲

1. 小心低溫燙傷 睡前應調低溫度

電熱氈的溫度一般介乎40℃至60℃，即使未有明顯灼熱感，若長時間接觸皮膚，仍有機會造成燙傷。因此，建議市民在睡前先將電熱氈調校至較低溫度，避免長時間處於高溫狀態。

尤其是服用感冒藥後、曾飲酒人士，以及皮膚對溫度感應較遲鈍的長者，更應格外小心，以免未能及時察覺溫度過高而導致燙傷。

2. 留意電熱氈溫度 異常過熱應立即停用

根據相關安全標準，電熱氈在最低溫度設定下，氈面溫度不應高於37℃。不過，消委會過往測試曾發現，有樣本的氈面溫度達41.7℃，超出相關標準。

另外，在最高溫度設定下，電熱氈發熱線的溫度升幅上限為80K（1K等如溫度上升1℃，即上升80℃），但過往亦有測試樣本錄得更高的升幅。因此，即使電熱氈設有溫度調節功能，使用時仍不應掉以輕心。如發現電熱氈持續過熱或出現其他異常情況，應立即停止使用及拔掉電源。

3. 切勿摺疊或捲曲電熱氈

選購電熱氈時，應按照床鋪的大小選擇合適尺寸，使用時亦要確保氈面平整，切勿將電熱氈摺疊、捲曲或弄皺，以免令內部發熱線受損，或因熱力無法正常散發而出現過熱，增加起火風險。

消委會曾進行相關測試，發現當電熱氈在不正常情況下被摺疊至5層厚使用時，部分樣本的發熱線溫度較安全標準上限高出10℃，反映錯誤使用方式有機會令電熱氈溫度異常上升。

4. 避免尖銳物件及寵物破壞電熱氈

使用電熱氈時，應避免將扣針或其他尖銳物件插入氈面，以免刺穿表面並損壞內部發熱線。另外，亦不應讓貓狗等寵物在電熱氈上活動，因為牠們的爪子有機會刮損電熱氈。

同時，切勿將電熱氈與暖水袋一併使用，以免暖水袋漏水或弄濕電熱氈，增加使用風險。市民亦應定期檢查電熱氈的狀況，包括有否出現過熱、表面焦黑、電線破損，或內部發熱線移位等情況。一旦發現異常，應立即停止使用，並拔掉電源插頭。

5. 3歲以下幼童不宜使用 長者及長期臥床人士要注意

家中有幼童或長者的家庭，使用電熱氈時需要特別留神。消委會指出，3歲以下幼童、行動不便人士、長期臥床人士，以及對熱力不敏感的人士，均不適宜使用電熱氈，因為他們未必能及時察覺溫度過高，或在發生意外時迅速作出反應。

至於3歲以上但仍年幼的兒童，亦不建議在沒有家長陪同及照顧的情況下使用電熱氈，家長應留意孩子的使用情況，避免發生燙傷意外。