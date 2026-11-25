臨近聖誕節，不少人會買珠寶首飾獎勵自己，或是送給摯愛。在選購時，除了留意款式設計和寶石鑲嵌外，部分首飾上會刻有一些細小字印，這些標記其實都蘊含了不少重要資訊。其重要性猶如珠寶首飾的「身份證」，像是貴金屬種類及純度、製造商或品牌資料、產地等，都是相當重要的資料。近期消委會《選擇》就分享了如何在選購時細看珠寶首飾字印，以及一些常見誤解。



珠寶首飾字印的參考價值（freepik）

珠寶首飾字印的參考價值

字印是辨識珠寶首飾的重要資訊來源；在二手珠寶、古董珠寶及家族傳承首飾的鑑定過程中，字印的參考價值尤其重要。香港珠寶首飾業商會代表周傑成先生表示，字印可視為珠寶歷史的「密碼」，透過字體風格、品牌印記及其他標記，不少時候可協助推斷首飾的製作年代、產地、品牌來源，甚至與特定工匠或珠寶商相關的背景資料。

此外，字印亦有助二手買賣及回收時的初步核實工作。當消費者出售或回收首飾時，店員可透過字印初步辨認金屬種類、純度及產品來源；若能配合購買單據、產品編號及相關紀錄，往往更有助核對貨品資料。字印所提供的材質及純度資訊，亦可作為評估首飾價值的重要參考依據。

珠寶首飾字印的局限與注意事項（freepik）

字印的局限與注意事項

雖然字印具有重要參考價值，但並非判斷首飾真確性或價值的唯一依據。香港珠寶首飾業商會代表周傑成先生指出，首飾經過多年佩戴、清洗、維修或翻新後，字印可能因磨損而變得模糊，甚至難以辨認，影響判讀結果。此外，字印亦存在被偽造、複製或後加刻印的可能，因此不能單憑字印便斷定首飾的材質或來源。部分體積較小或較薄的首飾，亦可能因技術限制而難以刻上字印；而根據《商品說明條例》相關規定，部分重量不足1克的黃金製品及重量不足2克的鉑金製品可獲豁免標示字印。

因此，業界在鑑定二手或古董珠寶時，字印一般只作為重要參考之一，仍需結合XRF貴金屬光譜分析、比重測試、寶石顯微鏡及拉曼光譜分析等檢測技術，綜合評估首飾的材質、真確性及價值，才能作出較準確的判斷。

常見珠寶字印分類（freepik）

常見珠寶字印分類

香港市面常見的珠寶字印大致可分為兩類，包括法例規定的貴金屬成色字印，以及由製造商、品牌或商戶因營運需要而加上的輔助標記。前者主要標示首飾所含貴金屬的種類及純度；後者則可用於識別品牌來源、產品編號、貴金屬重量、寶石克拉重量等資料。

除了貴金屬成色字印外，部分珠寶首飾亦會刻有其他標記，用以識別品牌、製造商、產品規格或檢測認證資料，協助產品追溯、日常營運管理及售後服務。

部分珠寶首飾亦可能刻有檢測機構字印（assay office mark），代表產品曾經由獲認可的檢測機構或官方檢定部門檢測，並確認其貴金屬成色符合相關標準。

珠寶首飾的字印常見誤解（freepik）

常見誤解1. 並非所有字印均屬法定要求

首飾上的字印不一定全屬法例規定。根據《商品說明條例》，黃金及鉑金首飾的成色標示屬法定要求；至於品牌名稱、公司標記、金重、寶石重量、工場字印等，則多屬商戶的營運管理或產品識別用途。此外，部分載於發票或收據上的資料，例如商戶名稱或產品重量等，亦未必會刻印在首飾上。

常見誤解2. 品牌字印不代表必定可以回購

部分消費者認為首飾刻有品牌或公司字印，便代表任何珠寶商都會提供回購服務。事實上，品牌字印主要用於識別產品來源，至於是否接受回購、回購條件及回購價格，則由個別商戶自行制定。部分商戶或只回購自家產品，並要求顧客出示發票或相關證明文件，因此消費者應於交易前先了解有關安排。

常見誤解3. 字印上的重量未必等同回購重量

部分金飾會刻有重量資料，但這並不代表日後回購時一定以該重量計算。由於首飾在長期佩戴、清潔、維修或翻新過程中可能出現磨損，回購時通常會按產品當時的實際重量重新量度及計算。香港珠寶首飾業商會代表周傑成先生指出，商戶進行回購時一般會與顧客一同覆秤核實重量，而回購價格亦會受產品純度、實際重量及商戶收費安排等因素影響。消費者出售首飾前，宜先查詢有關計算方法，再了解不同商戶的回購條件及金額。