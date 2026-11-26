申訴專員陳積志今日（26日）宣布展開主動調查行動，詳細審研康文署對轄下自修室的管理。公署表示，視察時多次發現圖書館自修室出現「霸位但不用」、噪音和氣味滋擾等，將詳細審研康文署對轄下自修室的管理，包括署方對濫用自修室問題的執管，對入座證制度的執行，以及在體育場館設置自修室的適切性及管理事宜等，並在有需要時提出適切的改善建議。



在康文署體育場館自修閣閱報的人士。（政府新聞處）

康文署轄下共有71間公共圖書館，其中36間公共圖書館設有學生自修室（圖書館自修室）。該署亦於26間體育場館附設自修室（體育場館自修室），其中20間體育場館自修室於考試季節開放，六間體育場館自修室則全年開放。

公署巡查發現有人霸位但不用、噪音和氣味滋擾

公署留意到，不時有關於圖書館自修室被濫用的報道，包括「霸位但不用」、噪音和氣味滋擾，以及濫用作短暫休息、會面及臨時電源充電之用等，導致確有需要地方溫習的學生失去溫習機會。公署視察時亦多次發現圖書館自修室有出現該情況。

另一方面，康文署會於每年3至5月初就圖書館自修室實施入座證制度。在制度下，各圖書館自修室每日按三個入座時段開放，入座證及候補證持證人可於選定的圖書館自修室及入座時段憑證優先入座。然而，公署初步發現，入座證制度實有改善空間，例如申請方式、優先入座安排、入座證的使用等。

公署亦觀察到，體育場館自修室疑似同樣有類似濫用問題，部分體育場館自修室的環境適切性亦成疑。

擺放於康文署體育場館自修室的雜物。（政府新聞處）

陳積志：將審研康文署對自修室管理

陳積志表示，國家「十五五」規劃指出要實施公共文化服務提質增效行動，提升公共圖書館服務水平。圖書館自修室是公共圖書館的主要服務之一，對公開考試考生和來自基層及弱勢社群且缺乏寧靜環境溫習的學生尤其重要，特別是在考試季節，直接影響他們的學業和出路。

他指，自修室是寶貴的公共資源，應讓真正有需要的人士使用。要達致上述目的，康文署必須對濫用自修室問題採取積極和有效的管理，因此公署決定展開主動調查行動，詳細審研康文署對轄下自修室的管理，包括該署對濫用自修室問題的執管，對入座證制度的執行，以及在體育場館設置自修室的適切性及相關管理事宜等，並在有需要時提出適切的改善建議。申訴專員歡迎市民以書面提出意見。