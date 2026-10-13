申訴署查康文署健身室成效　訓練班供不應求　持月票者缺席零懲罰

申訴專員陳積志今日（13日）宣布展開主動調查行動，詳細審研康文署管理室內健身室的成效。公署指，除非市民持有資歷證明，否則使用健身室前必須參與簡介會及訓練班，惟課程嚴重供不應求，報名簡介會及訓練班的人數，分別超出名額14倍及近3.4倍，惟其他具風險運動例如游泳並無相關規定。



公署又指，已預約健身室人士即使缺席，亦毋須承擔任何責任，加上月票持有人不設預訂上限，當實際使用的時間明顯較短，以致出現健身室內實際使用人數低於已預訂人數的情況。公署表示，將審研使用健身室前須先參加健身課程的強制規定、使用健身室的預約機制、各健身室的使用率等。



申訴專員陳積志今日（13日）宣布展開主動調查行動，詳細審研康文署管理室內健身室的成效。（申訴專員公署）

申訴專員公署指，現時康文署轄下共有87間室內健身室，一般設於各區的體育館內。但除非持有中國香港體適能總會認可的相關資歷證明，否則一般市民必須先參加由康文署舉辦共3小時的「正確使用健身室設施簡介會」並之後通過筆試，或參加由康文署舉辦合共12小時的「器械健體訓練班」而出席率達80%或以上，才可獲登記為康文署健身室使用者，方可租用健身室設施。

健身室使用總人次 兩年間增50%

已登記為康文署健身室使用者的人數，由2023年約15.1萬人增加至2025年約23.6萬人，增幅達56%；同期，健身室的使用總人次由全年約485.2萬增加至約726.2萬，增幅達50%。

公署：簡介會及訓練班嚴重供不應求

申訴專員公署初步查訊發現，康文署舉辦的簡介會及訓練班嚴重供不應求。去年康文署全年舉辦了約1,000場簡介會，總名額約25,000個，但全年總報名人次高達377,000，超出名額14倍。

同年，康文署全年舉辦了約2,500班次的訓練班，總名額約58,500個，但全年總報名人次高達257,000，超出名額近3.4倍。未能成功申請簡介會或訓練班的市民，便無法使用康文署的健身室設施。

康文署室內健身室可供租訂的空缺名額，數字為零代表有關段節的預約已滿。（申訴專員公署）

陳積志：其他具風險運動卻無要求具備資歷或參加課程

陳積志表示，康文署強制市民必須具備資歷或先參加其健身課程才可使用健身室，但其他具風險的體育運動，例如游泳並無相關規定，再者，課程供應亦遠遠追不上需求。凡此種種，可能是健身體育普及化的最大障礙，須正視及消除，包括應檢視使用者的資歷規定是否仍有實際需要、研究國家和其他地區的公共健身室是否有類似規定。

預約後缺席毋須承擔任何責任 實際使用人數低於預訂

另外，租用康文署健身室的模式分為時票及供無限次使用的月票兩種。因應月票持有人的使用需求較高，大部份健身室均設有較高比例的月票名額。自2024年11月起，月票持有人必須透過「康體通」預訂健身室設施。因應月票持有人期望有更具彈性的安排，康文署現容許月票持有人最遲可於預訂段節開始前一小時，在「康體通」取消已預訂的段節。公署接獲意見指，其他市民根本難以趕及前往健身室使用騰出的名額，白白造成浪費。

公署亦注意到，康文署不會對月票持有人實施「不取場」的罰則，已預約健身室的月票人士即使缺席「甩底」，亦毋須承擔任何責任。此外，月票持有人每天可預訂健身室的段節亦不設上限，實際使用的時間明顯較短，以致出現健身室內實際使用人數低於已預訂人數的情況。

康文署健身室。（資料圖片）

公署展主動調查 包括各健身室使用率等

陳積志表示，康文署健身室由公帑資助，收費相宜，屬寶貴的公共資源，理應獲合理使用，在方便預約及善用有限公共資源之間需要取得適切平衡。公署決定展開主動調查行動，詳細審研康文署對健身室的管理，包括使用健身室前須先參加健身課程的強制規定、使用健身室的預約機制、各健身室的使用率、康文署的監察措施、健身器材的維修保養等，並在有需要時提出適切的改善建議。

申訴專員歡迎市民以書面提出意見。請於11月13日或之前把意見送達申訴專員公署：

地址：香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈30樓

傳真：2882 8149

電郵：di496@ombudsman.hk

