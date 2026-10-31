網約車｜8平台申請服務　田北辰料實施不出一個月內須考慮增配額

網約車平台服務牌照昨日（31日）截止申請，運輸署共接到8份申請。實政圓桌召集人田北辰指跨國大財團亦有加入申請牌照，估計它們是看中香港市場的潛力，以及背後龐大的需求，料政府在落實規管不足一個月內便要思考增加網約車配額。



料有5至6間公司成功申請牌照

運輸署共接到8份網約車平台服務牌照申請，多個知名網約車平台，包括Uber、內地網約車龍頭滴滴、高德、新加坡網約車平台TADA等等，均有遞表。田北辰指，預計最後有5至6間成功申請。

田北辰認為，香港經營網約車市場門檻高、要求嚴格，而且政府現階段僅發出一萬個網約車牌照，但卻吸引到跨國大公司申請牌照，反映世界級專家對香港人真實出行需求，以及市場潛力，看得較政府研究員深入，相信在他們的眼中香港市場潛力，並不是單純與人口數字掛鈎。

實政圓桌田北辰。（田北辰Facebook）

田北辰：跨國巨頭看穿政府「一車一司機」政策供求死結

田北辰指政府現階段擬發出一萬個網約車牌照，其致命傷在於必須捆綁「一車一司機」。因為大部分有意駕駛網約車的人並非職業司機，而是本身有正職，只在閒暇時才兼職接單。

田北辰估計，跨國大公司除看準「北客南下」龐大需求外，亦看穿政府「一車一司機」政策供求死結，它們認為政府最終必定加額，認為這個情況不能持久。他又指，假如政府表明死守一萬個配額，且「一車一司機」政策永不放寬，這種強行扼殺市場需求的作法，絕對無法吸引如此多大型機構來港投資。

非法網約車絕跡後 政府或出於壓力增加配額

田北辰相信，這些企業看準的是，一旦非法網約車絕跡，市民會發現以往輕易便能預約車輛，屆時卻一車難求，社會必然會引發強烈反彈，要求增加配額，而政府早晚也無法承受壓力，逐步將供應量至1.5萬、2萬，甚至3萬個。

他形容這些公司爭奪的不僅是眼前的配額，更是着眼於背後龐大的真實需求，以及政府短期內被迫大幅增加配額的未來市場。他預期，新制度落實後可能不到一個月，政府就必須開始考慮增加配額。