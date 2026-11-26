今日（26日）為大埔宏福苑大火一周年，不少死者家屬及宏福苑街坊和市民，紛紛到廣福公園悼念逝去的災難者。下午4時許，前來獻花悼念的人士愈來愈多，目測至少逾200人。



有死者家屬重返現場，悼念在大火中喪身的胞姊，他希望姊姊在天之靈可以安心，亦希望自己和所有相識的街坊鄰里能走出傷痛，不要再難過，自己往後每年都會回來悼念亡姊。



今日（26日）宏福苑大火一周年，不少死者家屬、宏福苑的街坊以及市民今日紛紛到廣福公園悼念逝去的死者。（夏家朗攝）

11月26日，宏福苑大火一周年，不少死者家屬及宏福苑的街坊和市民到廣福公園悼念逝去的遇難者。（夏家朗攝）

11月26日，宏福苑大火一周年，不少死者家屬及宏福苑的街坊和市民到廣福公園悼念逝去的遇難者。（夏家朗攝）

11月26日，宏福苑大火一周年，不少死者家屬及宏福苑的街坊和市民到廣福公園獻花，悼念逝去的遇難者。（夏家朗攝）

曾經居住宏福苑的梁先生於發生大火時已經搬走，但其居住宏泰閣的胞姊在大火中不幸喪命，他指出事當日，胞姊原要上班，但最終沒有返工，結果兩姊弟從此陰陽永隔。梁先生稱事發後都不敢再經過宏福苑，駕駛時亦會刻意繞路走，他又哽咽地說，原本已經不打算再重返傷心地，但近日鄰近大火一周年，「晚晚都瞓唔着，唔想再記起呢樣嘢」，直到今日一周年正日，最終決定回到舊家園悼念亡姊。

梁先生重返舊地仍滿帶傷感，他希望逝去的姐姐在天之靈可以安心，亦希望自己和所有相識的街坊鄰里能走出傷痛。（張智浩攝）

一年後重返傷心地，梁先生說「講任何嘢都冇用，走咗就係走咗」，但希望亡姊在天之靈可以安心，亦希望自己和所有相識的街坊鄰里能走出傷痛，不要再難過，自己往後每年都會回來悼念亡姊。

宏盛閣居民何女士今日（26日）特意帶了168枝花，獻給167位街坊以及殉職消防員何偉豪，形容現時心情難過。（張智浩攝）

至於拒絕出售業權的宏盛閣居民何女士，今日特意帶了168枝鮮花，獻給167位遇難街坊及殉職消防員何偉豪，她形容現時心情難過又不好受，因現時雖持有業權但有家歸不得，加上大火一周年，「成件事好似噚日發生咁，唔知自己點樣捱過咗一年。」

被問到對今早財政司副司長黃偉綸指，未賣業權的13戶仍然可以再商討，何女士為13戶之一，她稱仍需要時間消化消息，未有進一步決定。

今日（26日）宏福苑大火一周年，不少死者家屬、宏福苑的街坊以及市民今日紛紛到廣福公園悼念逝去的死者。（夏家朗攝）

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下午約5時，現場獻花人士愈來愈多，堆放滿整個休憩處地面，民安隊人員前來協助整理花束，將部份鮮花放入膠箱，再移到附近草地，以騰出空間供市民繼續獻花致意。