去年11月26日發生的大埔宏福苑大火造成168人死亡，今日（26日）是大火發生一周年，香港道教聯合會和香港佛教聯合會今日分別在粉嶺蓬瀛仙館及荃灣西方寺舉行儀式，追思逝者，也為災民祈福，願早日撫平傷痛，走出陰霾。



香港道教聯合會2026年11月26日於粉嶺蓬瀛仙館舉行「宏福苑火災周年祈福追思道場」，一眾道士誦經為居民祈福。（張智浩攝）

香港道教聯合會於粉嶺蓬瀛仙館舉行「宏福苑火災周年祈福追思道場」，道場上午9時至下午5時開放予公眾致祭，上午10時舉行追思儀式，一眾道士誦經為居民祈福，不少市民到場參與，現場有警員維持秩序。

香港道教聯合會指宏福苑大火轉瞬一周年，不少市民仍受事件影響，心懷傷痛，心靈未安。會方希望為香港市民祈福，撫平心靈創痛，讓市民走出陰霾，祈願香港社會團結和諧。

香港佛教聯合會2026年11月26日在荃灣西方寺舉行「大埔宏福苑火災周年追思超度法會」，上午約9時，不少前來參加的市民步入會場。（張智浩攝）

另外，香港佛教聯合會今日在荃灣老圍村三疊潭西方寺舉行「大埔宏福苑火災周年追思超度法會」，活動只接受早前報名人士參與，不開放予公眾即場報名參與。上午約9時，不少前來參加的市民步入會場，警方在場駐守。

香港佛教聯合會早前於社交媒體發公告，指痛失百餘寶貴生命的宏福苑火災轉瞬將近一載，傷痛猶在，哀思未減。會方希望祈願火災罹難者往生淨土，並為傷者與受難家屬，以及受影響之居民祈福，祈求傷痛早癒，重拾安康，更祈災障永息，護佑香江。

香港道教聯合會今日於粉嶺蓬瀛仙館舉行「宏福苑火災周年祈福追思道場」，道場上午9時至下午5時開放予公眾致祭。（張智浩攝）