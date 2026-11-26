今日（26日）為宏福苑大火一年，不少死者家屬及宏福苑街坊和市民，陸續到廣福公園悼念逝去的遇難者。下午約3時半，宏福苑大火時任法團主席徐滿柑亦有到場獻花。其間，有在場的宏福苑居民指責徐滿柑，質問明知用於封窗的發泡膠不阻燃，為何只因更換涉及額外成本而默許使用，斥責其應向所有居民交代。



徐滿柑解釋，每一個決定都經過多重考慮及商量，很多決定法團無法去改變，亦沒權去做，認為指責其為受賄和做壞事的說法有失公允。他又指，已配合所有執法部門調查，而所有事已在聽證會上交代，沒有其他補充。



徐滿柑解釋，每一個決定都多重考慮及商量，很多決定法團無法去改變，已配合所有執法部門調查，而所有事已在聽證會上交代。（張智浩攝）

徐滿柑解釋，每一個決定都多重考慮及商量，很多決定法團無法去改變，已配合所有執法部門調查，而所有事已在聽證會上交代。（張智浩攝）

徐滿柑解釋，每一個決定都多重考慮及商量，很多決定法團無法去改變，已配合所有執法部門調查，而所有事已在聽證會上交代。（張智浩攝）

宏福苑大火時任法團主席徐滿柑下午到場獻花，一度引起群情洶湧，有居民質問他明知用於封窗的發泡膠不阻燃，為何只因更換涉及額外成本而默許使用，直斥徐滿柑應向所有居民交代。

徐滿柑回應指，本身已配合所有執法部門調查，所有事亦已在聽證會上交代，沒有其他補充。

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徐滿柑續向居民解釋，每一個決定都是集體決定，並經過多重考慮及商量，很多決定法團無法去改變，亦沒權去做，但法團已用盡了「能夠做的方法」。 他又指，居民可以不滿意其工作表現，但不能指責他受賄和做壞事，認為有關說法有失公允。

他表示，一直致力希望可以幫到居民，現時僅希望居民可以恢復正常生活、安居樂業及重新開始，希望利用宏福苑做壞事、貪一分一毫的人能被繩之於法，呼籲知道內情的人向警方聯絡。