今日（11月26日）是宏福苑大火發生一周年，火災令168人離世。下午時分，廣福公園現場聚集接近逾百人，陸續有市民、死者家屬及宏福苑街坊到場獻花，當中有合十雙手哀悼、亦有人落淚。由於整個休憩處地面放滿鮮花，民安隊人員亦到場協助收起整理花束，將部份花放入膠箱，再移到附近草地，以騰出空間供市民繼續致意。



李俊豪在獻花時，不禁掩面流淚。（夏家朗攝)

原本居住在宏泰閣19樓的李俊豪，與父親及嫂嫂於今午近3時，回到上址悼念。李氏一家7口中，有4人在大火中不幸罹難，當中包括其母親、兄長、年僅15個月大的姪女及家傭。他們望向故地流淚，李俊豪在離開前向故居高呼：「你哋好走喇！」 希望離世家人能安心上路。

李俊豪在離開前向故居高呼：「你哋好走喇！」 (夏家朗攝)

李俊豪隨後與另一名在大火中痛失妻子宏福苑居民葉家駒握手，互相扶持。葉與兒子於下午到場獻花，並面向宏福苑默哀。

李俊豪（左）隨後與在大火中痛失妻子的居民葉家駒握手，互相扶持。(夏家朗攝)

大火遺屬吳女士（間條衫）到場一邊獻花、一邊落淚。(夏家朗攝)

下午3時許，大火死者遺屬吳女士亦到公園進行悼念。去年大火，吳女士失去了心愛的丈夫與女兒。她在悼念後向記者哭著說，「我昨晚整晚沒有睡，看到一個採訪，是女兒的同學、拿著她喜歡的漫畫公仔到場悼念」相當感觸。

她又指，女兒剛剛大學畢業。至今火警雖已一年，但她的心情仍未能平伏。「呢一年，個心好似少咗啲嘢。個腦停留嗰日、嗰一刻，開心唔起來。」

大火遺屬吳女士（右）到場一邊獻花、一邊落淚。(夏家朗攝)

踏入下午時分陸續有市民，死者家屬及宏福苑居民到場獻花悼念，現場聚集接近逾百人。（王譯揚攝）

踏入下午時分陸續有市民，死者家屬及宏福苑居民到場獻花悼念，現場聚集接近逾百人。（王譯揚攝）

民安隊其後到場協助收起花束放入膠箱，再移到附近草地，以騰出空間供市民繼續致意。（王譯揚攝）

宏仁閣居民謝先生（右）手持鮮花及頭盔到場，向殉職消防員何偉豪致意。（王譯揚攝）

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踏入下午時分陸續有市民，死者家屬及宏福苑居民到場獻花悼念，現場聚集接近逾百人。（王譯揚攝）