近月接連有本港機構或企業發生涉及網絡安全及外泄個人資料的事故，警方今日（27日）公布，由今年10月1日至11月24日共處理30宗網路安全事故個案，其中11宗涉及API（應用程式介面）出現漏洞被黑客入侵。警方指，不少企業直接把API key（密鑰）直接編寫在應用程式原始碼和網站原始碼，任何人包括黑客可以查閱到API的程式碼並掃描有何漏洞，再透過自動化人工智能大規模掃描不同網站，從而對企業展開網絡攻擊，建議企業避免將程式敏感資料直接展露在網頁程式碼上，減低被網路攻擊的風險。



警方今日（27日）公布，今年一至十月對香港的網絡安全威脅為148萬宗，較去年同期的119萬宗升24.4%。（張智浩攝）

警方今日（27日）公布，今年1月至10月對香港的網絡安全威脅為148萬宗，較去年同期的119萬宗上升24.4%，當中以網絡釣魚最多，佔26.84%，其餘分別為網絡偵察、惡意軟件和保安漏洞等。

近月網絡安全事故頻生，警方表示由10月1日至11月24日不足兩個月內，共處理30宗相關個案，主要牽涉零售業，當中14宗涉及勒索軟件，11宗涉及應用程式介面（API）漏洞入侵，另外5宗涉及網路釣魚等。30宗個案中，有14宗因企業未能及時更新系統，遠端登入被利用，以及登入憑證泄漏後被入侵，隨後遭勒索軟件攻擊。其餘16宗則因系統問題被黑客入侵，有11宗涉及應用程式介面被入侵。影響最大的一宗個案涉有約100萬名客戶的個人資料外泄。

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠指，不少企業直接把API key（密鑰）直接編寫在應用程式原始碼和網站原始碼，任何人包括黑客可以查閱到API的程式碼並掃描有何漏洞，再透過自動化人工智能大規模掃描不同網站，從而對企業展開網絡攻擊。她又指，掃描網站的漏洞程式並非十分難以獲取，在不同網站上，例如線上軟體原始碼服務平台Github都能獲取，可大大降低犯案門檻。

警方建議企業加強對自身的應用程式介面系統進行監控，包括避免把程式敏感資料直接展露在網頁程式碼上，並做好使用權限管理以核實使用者身份，例如限制登入嘗試次數等，並建議使用測試系統與真實系統隔離，不使用時將系統調較至離線，並可考慮測試使用虛擬資料，令發生事故時不會外泄真實數據。

截至今年11月25日，私隱專員公署共接獲330宗資料外泄事故通報，較去年同期的223宗增加近五成，其中113宗事故通報在今年10月或之後接獲，佔整體34%，而涉及黑客入侵的資料外洩事故共156宗，佔整體資料外泄事故通報47%，較去年同期的75宗上升超過一倍。

截至今年11月25日，私隱專員公署共接獲330宗資料外洩事故通報，其中113宗事故通報在今年10月或之後接獲。（張智浩攝）

對於近期發生的網絡事故中，不少涉及第三方平台供應商出現網路漏洞，或第三方保留過時的會員資料導致外泄事故，私隱專員公署高級個人資料主任（合規及查詢）文靄怡強調，外判網絡處理不代表外判責任，企業應對網絡平台的管理多作了解，亦需督促第三方切勿保留過時或過多客戶個人資料。她又指，雖然向公署通報屬自願性質，但仍鼓勵發生網絡事故時機構盡快通報公署及受影響客戶，使署方可作進一步跟進和調查。

私隱專員公署高級個人資料主任（合規及查詢）文靄怡建議企業應對網絡平台的管理多作了解，亦需督促第三方切勿保留過時或過多客戶個人資料。（張智浩攝）

香港零售管理協會執委會主席謝邱安儀指，本地中小企資源較少，較困難做到高規格的網絡保安，建議企業加強自身網絡保護，同時盡量只收集客戶必要資料，減低發生事故時的影響。她又認為，業界仍在探討應對頻密網絡攻擊的方法，現時不適宜談論對企業罰則，應待業界研討到解決方法後再作討論。

香港零售管理協會執委會主席謝邱安儀指，本地中小企資源較少，較困難做到高規格的網絡保安。（張智浩攝）

香港網絡安全事故協調中心資訊保安顧問吳宇安建議，企業可按照資料敏感程度及風險採取適當保護措施，包括為儲存中及傳輸中的敏感資料進行加密，只讓必要的人和系統存取，亦可持續監察留意異常存取及大量下載，並定期檢視、更新及測試系統，及時修補漏洞。他又建議只收集及保存所需資料，即使外泄影響亦會較小。