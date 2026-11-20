本港近月接連發生多宗個人資料外泄及資訊保安事故，由十月初至今已涉及航空、零售、醫療、金融比較平台、公營機構、大專院校、旅遊及保險界別。面對事故頻生，有專家批評現時《個人資料（私隱）條例》缺乏即時罰則與阻嚇力，令部份機構抱持「交功課」及「冇成本」心態應付監管，建議政府參考關鍵基礎設施及金管局等監管經驗，按處理資料量訂立規管門檻並設明確罰則，提高阻嚇性，降低網絡安全風險。



個人資料私隱專員公署。（資料圖片／夏家朗攝）

倡企業買網絡安全保險 事故後可提供賠償

軟件及應用程式安全研究員賴灼東指，隨着人工智能普及及大規模攻擊團隊出現，黑客利用AI進行攻擊或測試的門檻降低、速度加快。他批評，若部份平台仍抱持一年做一次測試、「交功課」的心態應付監管，難以抵禦被入侵的威脅。

他認為，企業出現資料外洩後，往往只發聲明或道歉，受害人缺乏包底或賠償安排，企業亦未見須為客戶損失承擔足夠責任。他認為，保險公司本身亦提供網絡安全保險，機構應為受影響客戶考慮相關保障，甚至在事故後提供賠償，而非僅提供監察服務或道歉了事。

新加坡針對違規機構設定額罰款

談及本港法例及監管制度，賴灼東認為，現時私隱專員公署在《個人資料（私隱）條例》下多屬事後調查及發出指引，缺乏即時罰則與阻嚇力，難以令機構產生警惕。他形容情況如違泊或亂拋垃圾，「而家喺街度抄牌，咁係咪走咗架車唔抄呀？係咪掉咗垃圾，我執返起你唔抄呀？你咁樣冇阻嚇性㗎嘛。」

他舉例指，新加坡對違規機構可按收入比例及定額罰款，反觀本港不少機構外洩資料後未見受罰，容易助長惰性，令部份管理層抱着「冇成本」的心態，甚至在事故發生後才急忙增聘資訊安全人員。

軟件及應用程式安全研究員賴灼東。（資料圖片）

七旬母親歷假冒騙案 幸機警識破

賴灼東又提到，外洩的個人資料一旦落入不法分子手中，可被分類並編撰針對性詐騙劇本，風險遠不止金錢損失，更可能牽涉假冒親友、專業人士或偽造帳戶行騙，甚至威脅人身安全。

他早前亦曾遇上假冒其名義致電其年逾七旬母親聲稱打傷人、要求匯款至律師戶口的騙案，幸其母警覺識破，他其後更追查到相關律師及銀行戶口資料，惟向律師會及相關機構反映時卻未獲積極跟進，顯示跨界別防範與應變仍有改善空間。

宜訂立規管門檻及立法監管 訂明確罰則

他建議，政府應參考關鍵基礎設施及金融管理局等較嚴格的監管經驗，按機構所處理的個人資料數量訂立規管門檻及立法，將合規及保安要求「左移」至源頭，並設明確罰則。他補充，中小企或非牟利機構即使資源有限，亦可按自身資料規模「量力而為」，做好基本保安及風險轉移，例如購買網絡安全保險或外聘專家協助，切忌等到事故發生才亡羊補牢。

十月至今多宗資料外泄及保安事故盤點：



10月2日：私隱公署接香港航空通報，指初步815名於9月29日至10月22日出發的乘客接獲懷疑詐騙來電，可能涉及姓名、電話號碼、航班日期、航班編號及航線。



10月5日：私隱公署接友和香港通報，指初步790名於9月29日至10月12日下單的客戶接獲懷疑詐騙來電，可能涉及姓名、電話號碼、送貨地址、訂單編號及購買產品詳情。



10月26日：私隱公署接百老滙通報，指客戶接獲懷疑詐騙來電，可能涉及姓名、電話、購買產品及付款金額等。



10月30日：國泰航空發聲明，指第三方供應商Amadeus遭未獲授權存取，約53,000宗預訂資料於2023年8月至2026年9月期間遭未獲授權存取，主要涵蓋預訂參考編號、乘客姓名及航班資料；小部分涉電郵、電話、旅遊證件資料及飛行常客計劃號碼，不涉付款資料。



11月3日：MoneySmart公布10月29日發現內部系統遭入侵，私隱公署指可能影響約30.5萬項港人個人資料紀錄，包括姓名、出生日期、地址、電郵、電話及財務資料等，及725項部分信用卡號碼。



11月10日：香港科技園公司公布，於11月1日獲悉第三方服務供應商發生保安事故，涉及200多名員工、約80個招標顧問及8個供應商的姓名、電話及電郵，以及約2,600份招標編號及主題等招標紀錄。



11月12日：崇光百貨（SOGO）公布，11月5日發現會員系統有不正常讀取紀錄，私隱公署估計可能影響約820,000名會員的姓名、聯絡電話、電郵地址及會員積分資料。



11月12日：周生生集團公司公布，11月9日發現系統遭未經授權存取，可能涉及會員姓名、電話、電郵、部分訂單資料及信用卡卡號最尾4位數字，以及員工姓名、職位、公司電郵及電話。



11月16日：香港都會大學證實，11月4日發現保安事故，初步估計約5,000人受影響，涉及姓名、出生日期、電話、地址、電郵及曾繳交學費日期和金額，不涉銀行戶口號碼；暗網賣家另聲稱有身份證及GPA。



11月16日：東瀛遊發公告，指11月13日接獲供應商通知，涉及部分客戶姓名、聯絡資料、身份證號碼及旅遊證件資料等，不涉信用卡或付款資料。



11月17日：屈臣氏集團歐洲業務網站搜尋功能第三方供應商受襲，情報平台指涉12間商舖帳戶數據、53萬項產品目錄及24萬項用戶查詢紀錄；集團強調不涉客戶資料及個人資料外泄，香港及亞洲業務不受影響。



11月19日：蘇黎世保險（香港）發告示，指客戶網上平台遭未經授權存取並已暫停平台。私隱公署指，事故可能影響38,453人的姓名、香港身份證號碼、護照號碼、出生日期、電郵地址及電話號碼等。

