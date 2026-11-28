屹立旺角多年、陪伴無數本地網球、羽毛球及壁球愛好者成長的老字號「龍騰球拍」，近日宣布因老闆退休及人手不足，決定正式停運，日子尚未公布，而今明兩日（28日及29日）舉行首階段清貨大減價，務求一件不留，以答謝客人多年支持。

中午時分，大批波友前來光顧，店外大排長龍，隊尾延至樓下轉角樓梯。87歲第一代老闆陳先生憶起首日開張盛況，如同今日「大場面」，「唔係唔捨得間舖，係唔捨得啲客」。他認為，店舖能夠屹立至今，陳先生指全賴用心待客人，即使客人有高要求亦會盡量做到，又憶讀當年曾為網球名宿張德培穿線。

有波友花2000多元買了三筒羽毛球及一副日本球拍，稱樓上運動舖服務較連鎖店佳，熟知產品特性，能提供建議，對於有小店結業感可惜。



龍騰球拍今日（28日）結業清貨，門外大排長龍。（吳美松攝）

店方在通告中表示，將於今日及明日的中午12時至晚上7時進行首階段清貨。記者今日12時到達後，陸續有「波友」來排隊，至12時30分左右，人龍已排出樓梯，由4樓排至2樓梯間，期間不時有人因排隊時間過長而放棄。

波友大手購入羽毛球 小店每少一間感可惜

市民許先生和胡先生今日12時左右到，花了2000多元買了三筒羽毛球及一支日本球拍。許先生指「每少一間」都會感到可惜，又指樓上舖較連鎖運動用品店好，因為樓上舖店員會較熟悉產品，又可提供建議。胡先生亦認同對樓上舖會較有信心。

他們又指，龍騰球拍今天清貨價十分便宜，一筒正常約300元的羽毛球，今天約200元便可買到。據他們所見，有其他「波友」大手購入羽毛球，他們買三筒已算少。

龍騰球拍今日促銷貨品，吸引大批波友光顧，店內人山人海。（吳美松攝）

舊客專程再光顧 料經濟、匹克球潮流影響生意

馮先生則指，過去不時光顧龍騰球拍，今日專程來看一看。他認為如今經濟情況，加上不少人轉打匹克球，生意減少亦正常。他又引述老闆指，現時為球拍「穿線」的生意也減少了。

龍騰球拍第一代老闆陳先生指，對於結業「唔係唔捨得間舖，係唔捨得啲客」。（吳美松攝）

第一代老闆憶首日開張畫面 同樣人山人海

龍騰球拍第一代老闆陳先生現年已87歲，他指結業並非因為「冇生意」，而是請不到人手，舖頭工作辛苦，年輕人較沒耐性。

對於結業，他指「唔係唔捨得間舖，係唔捨得啲客」。今日龍騰球拍擠滿「波友」，店外排起人龍，至下午2時左右仍陸續有人排隊，隊尾長至一樓梯間。

陳先生表示開張當天亦是如此「大場面」，感謝熟客來支持。龍騰球拍曾有5間分店，第一間位於沙田好運中心，而旺角店亦已經營了40多年，能夠屹立至今，陳先生指全賴用心待客人，即使客人有高要求亦會盡量做到。

憶曾在維園為張德培穿線

他又笑指曾三次退休，退休前有不少客人指明要他代為穿線，過去香港有公開賽事，他亦有份在場穿線，如曾在維園為網球名宿張德培穿線。

「龍騰球拍」自1988年成立至今，座落於旺角亞皆老街48號新輝大廈4樓，主要售賣網球、羽毛球、壁球用品及相關配件，販售多個國際知名運動品牌，包括Yonex（尤尼克斯）、Lining（李寧）、Victor（勝利）、RSL（亞獅龍）、Head（海德）、Dunlop（鄧祿普）、Babolat（百保力）、Wilson（威爾勝）及Kimony（金萬利）等。

隨著老闆榮休，這間見證香港球壇變遷的老店亦迎來落幕。龍騰球拍近日於網頁發出通告，宣布由於老闆退休及人手不足，決定正式停止營運實體店，並將現有物業轉作其他用途。

店方於今、明兩日（28日及29日）一連兩日進行首階段清貨，務求一件不留。屆時店內所有貨品，包括各款球拍、羽毛球及專業球線等，均會以超低價甚至成本價傾銷，店方稱希望感謝顧客多年支持。