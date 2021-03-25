5歲女疑遭親父繼母虐殺　繼母自稱少打小朋友　打幾下已覺得很多

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-25 20:01

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄X也疑同遭虐待案，繼母今午繼續自辯，她在接受控方盤問，被追問曾在短訊稱對「打得好甘」，繼母即自稱好少打小朋友，打幾下已覺得很多，又稱她有為女童Z準備食物，但Z卻不肯食。更指Z曾向她說：「你煮既飯我唔食，你煲既水我唔飲，你洗既衫我唔著。」認為Z一直在與她對抗。

指兩童不理會故施以體罰

繼母在接受控方盤問時指，曾嘗試與X、Z傾談，但對方不理會她，她才施以體罰。惟控方指，根據她和丈夫(女童Z和男童Z的親父，下稱親父)的微信對話，她於2017年8月、即搬入涉案單位不久，已有打兩童。訊息中更提及繼母聲稱「打得好甘」。繼母在庭上解釋，她很少打小朋友，覺得打幾下就好多。

案發經過。(案發經過)

+ 15 + 15 + 15

有提供食物但Z拒食

控方又指，根據11月時的訊息，Z曾連續3天挨餓。繼母庭上承認「做得唔啱」，不應和小朋友「鬥硬頸」，但當時覺得Z和她對抗。而繼母亦指，Z和X經常不肯進食，並向繼母指：「你煮既飯我唔會食，你煲既水我唔會飲，你洗既衫我唔會著。」她亦指，Z在12月時亦挨餓3、4天，但指在該數天內，她有提供食物，Z卻拒絕進食。

訊息提親父唔好打頭

控方再讀出12月時繼母和親父的對話，包括繼母稱「我再打，我驚打死佢(Z)」親父回應：「打獲甘，番嚟我打」，繼母便建議：「唔好打頭」。而親父亦在同月提及打和綁Z的手，繼母回應：「再打，爛架啦」。此外，繼母在訊息中稱：「仆街，條死臭X又瀨屎」，以「臭X」形容Z。

三名被告：男被告（30歲，運輸工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件明續。

案件編號：HCCC28/2020