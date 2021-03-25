5歲女疑遭親父繼母虐殺　繼母自稱攞個心愛孩子　女童卻瀨屎作對

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-25 15:50

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄X也疑同遭虐待案，繼母（25日）在高等自辯時稱，自問是「攞個心出嚟錫佢地(Z和X)」又說：「嫁得畀我先生會愛他的孩子。」並稱想教好兩童有如她自己的親生女兒Y那樣。然而，女童Z卻對她不瞅不睬，甚至故意「瀨屎」以激怒她，她深感壓力。她承認有用籐條和拖鞋打Z，但稱在案發前約一個月已停手，因為發現打也無效，又稱從無想過Z會死。

曾為Z作心外壓及人工呼吸

繼母講及2018年1月6日的情況，指發現Z身體冰冷後，用熱水替她洗澡。之後，Z食了麥皮和飲了熱鮮奶，表示很疲倦。她遂用睡袋捲著Z，並抱起她。期間，她仍有和Z對話，並問對方晚餐想吃什麼，Z當時亦有回應。惟繼母抱著Z期間，Z突然稱「我好驚」，繼母便問：「驚乜野？」Z已沒有回應。親父得知後報警，繼母則替Z進行心外壓和人工呼吸，直至救護員到達。

懷疑Z有智力問題

她指從沒有想過Z會死，還打算過年後帶Z求診。她解釋，Z寫英文字母和數字都會反轉。她和Z講話，對方不明白，即使多講幾次，Z也不能覆述。她因此懷疑Z智力有問題。

曾情緒不穩擔心會自殺

在案發時期的5個月，她形容自己的情緒不穩定，難以入睡和食慾不振，並且經常頭痛。她於2017年12月，在訊息中向男被告稱：如果她有事，著對方照顧其母親（第三被告），及她和前夫所生的女兒Y。繼母庭上解釋，當時「乜都做唔到，覺得自己好無用」。除了有做不完的家務，因子女對她不理睬，「我又教唔到佢地」。她指當時：「驚我有一日，忍不住會去自殺。」

案件發生經過。(詳看下圖)

+ 15 + 15 + 15

發現打Z無效後終停手

她指對住Z很大壓力，Z不理睬她的說話，又指即使向Z提供一日三餐，甚至下午茶、甜品和宵夜，Z還是偷食物。她承認又用藤條和拖鞋體罰Z，但同年12月8日後便沒有打對方。她庭上解釋，打Z此管教方法已經無效，同時她見到Z的傷勢，會「好心痛、好內疚」。

指Z故意瀨屎與她作對

此外，繼母向友人傳送的訊息中透露Z「瀨屎」，並指Z是「特登唔出聲」。繼母庭上解釋，曾於2017年8、9月時，曾就「瀨屎」一事問Z，Z稱故意以激怒繼母。繼母認為，Z是跟她「作對」。相反，Y因知賺錢不易，因此願意用舊書。

嫁得畀先生會愛他的孩子

被問及是否愛過X和Z，繼母謂：「我真係攞個心出黎錫佢地，我嫁得畀我先生，我就愛佢所生既小朋友。」她強調想教好X和Z，「教到好似Y咁。」

對於她在訊息中，多番向親父稱「我就嚟殺左佢」和「我好想殺咗佢」等，繼母庭上確認訊息中所指是X和Z，但強調她只是表達情緒，該些說話是「晦氣說話」，非有意殺死他們。

三名被告：男被告（30歲，運輸工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020