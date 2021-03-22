5歲女疑遭親父繼母虐殺　父覺繼母似患抑鬱　曾道：唔會畀你有事

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-22 20:08

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄X亦疑遭虐待案續審，女童Z的親父今午繼續在高等法院自辯。他指Z完全唔理繼母，繼母用貼紙作獎勵都沒有改善。他見其第二任妻子，因照顧孩子而深感壓力，脾氣亦變得暴躁，上網查看後，覺她情況與抑鬱症相似，他見繼母訊息中提及交代後事後說話時，回應道：「我一定唔會畀你有事」因擔心對方會自尋短見。繼母的律師盤問Z父時，也著他作供不用保護繼母，Z父卻說：「我在說實話。」

父親動手打 繼母示意何時停

現年30歲的男被告(下稱：父親)作供時透露，他和本案次被告(下稱：繼母)若同時在場，一般都會由他負責處罰孩子，因繼母認為他是一家之主，需由他處理。繼母要求他停手時，亦不會直接表達，而會站在被罰的孩子的後面，然後用面部表情等示意，因此孩子不會知悉，此舉亦是避免「落咗爸爸面」。

指女兒Z完全不理繼母

惟他指，女兒Z多次不理會繼母，「完全唔理佢」。他和繼母曾提出獎勵方法，若子女表現乖，可得貼紙，有足夠貼紙可獲獎勵。Z起初會為貼紙而做好自己，後來不再理會可否得到貼紙。父親又指，因X和Z不願洗澡，而不可在房間入睡，需使用睡袋。

事件發生經過。(詳看下圖)

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曾上網查看覺繼母徵狀

父親作時提到繼母打子女都「很有分寸」，繼母的律師著親父作供，不需保護繼母。親父回應指，他在說實話。

他在繼母的律師盤問時同意，繼母照顧子女而好大壓力。她常感到疲倦和頭痛，亦沒有胃口和難以入眠。他形容案發時期，繼母情緒不穩。他因此上網查看，發現壓力大的人會有抑鬱症。他指相關徵狀，很配合繼母的問題，

不會讓繼母自尋短見

他承認在微信與繼母的訊息對話中，曾向繼母稱：「殺左佢(Z)都無用」。繼母在訊息中又稱：「應承我，如果我有乜事，要睇住我阿媽(本案第三被告)同阿B(繼母和前夫所生的女兒Y)」，親父回覆：「你唔會有嘢」和「我一定唔會畀你有事」。親父庭上解釋，不會讓對方自尋短見。

外母有勸停手及為其兒子求情

親父在盤問時又承認，外母(第三被告)很少見他和繼母打小朋友，亦曾要求二人不要再打，指教小朋友需要耐性。他的兒子X被罰抄時，外母亦有替其子求情，以讓X睡覺。

三名被告：男被告（30歲，運輸工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020