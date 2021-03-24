5歲女疑遭親父繼母虐殺　妻打女讚打得好　父：後母打子女壓力大

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-24 18:47

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄X也疑同遭虐待案，控方今(24日)盤問兩童的親父時，讀出親父與繼母的訊息對話，其中繼母稱有向女童Z施以體罰，親父回應：「狠打」和「打得好」等，繼母甚至已稱：「已經打到好甘」，甚至曾提：「我就嚟殺咗佢。」親父卻回應到：「殺啦。」並認為女兒只在測試繼母底線。親父今在庭解釋，他明白妻子作為後母，打子女後都有好大壓力，又強調，回覆非字面的意思，目的是想令繼母冷靜。

繼母曾稱就嚟殺咗佢 父：殺啦

控方今盤問男被告，即男童X及女童Z的親父，並讀出多個他與繼母(次被告)的訊息對話。繼母多次投訴Z的問題，親父曾回覆：「打」、「狠打」和「打得好」、「打到佢驚為止」等。如在其中一段對話中，親父更建議繼母：「認真打佢(Z)一鑊」、「打到佢驚為止....唔好打幾下就停」，繼母回應：「我已經打到佢好甘，再打驚佢頂唔順」。

另一段訊息中，繼母謂：「我就嚟殺咗佢」，親父回覆：「殺啦」、「佢試梗你底線」。繼母之後稱：「再打，我驚佢成個星期唔洗返學。」

女兒Z遭膠紙封嘴 父：抵死

另一訊息中亦提及，繼母表示用膠紙封Z的嘴，而親父回應「Good，ok」。親父解釋，訊息中他雖有表示「抵死」、「打得好」，但非字面的意思。他解釋，其妻知自己身份是後母，因此打子女時，她都會覺得有責任向親父交代。

他又指在繼母心目中，「壓力來源係打嗰下」，她打完子女後，都有很大壓力。他作這樣的回覆後，繼母會冷靜並作出反思，又指繼母當時施以體罰自制能力。親父指，若質問繼母「做乜打佢」等，繼母壓力會更大。親父又說：「我知道自已講此類說話後，繼母不會再繼續打」

事件發生經過。(詳見下圖)

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訊息中從未問孩子傷勢

控方又指，訊息中提及Z被打，但親父未有關心Z的傷勢，訊息中從未問過有否受傷。親父解釋，當時先要讓繼母冷靜，處理繼母的問題，而且收工返家後會查看子女。

摩打手打X不知幾多下

親父亦確認，訊息中提及X被罰抄220次，但沒有因要X罰抄，而不讓他睡覺，但親父不記得是否X寫錯一個字，便被打一下。控方又指，繼母曾一個發送予朋友訊息中，指親父打X 295下。親父庭上指無甚印象，會「摩打手」，也不可能打此數目。

此外，繼母又向朋友表示，他曾向Z稱：「係咪想爸爸番嚟打你600下」。親父庭上解釋，繼母只是想恐嚇Z。

兩童曾連餓幾天

親父庭上承認，曾多次未有向Z提供食物。而在11月的訊息中，親父問Z有多少天未有進食，繼母回應：「計埋今朝，啱啱3日」。親父確認，和繼母要Z餓著肚子3天。此外，親父在12月初的訊息中，向繼母表示「(Z)餓左幾日，再餓，驚佢個胃壞」。親父否認此舉是要令Z身體受嚴重傷害，他意指「發育時期，唔好餓太多」。而在12月中，X和Z亦被餓了幾天。他坦言，有點擔心Z捱餓，但「唔教又唔得，所以唔識形容。

反指老師未回應其投訴Z的問題

親父亦指，Z就傷勢向老師投訴。親父否認控方所指，因此感憤怒，反而「覺得好煩」。他解釋，老師只著不要體罰，但親父講及Z未有理會繼母等問題，老師都未有回應。控方續指，X和Z向老師透露曾親父和繼母打，親父和繼母因此作出處罰，令兩童不再向老師投訴，親父否認，

三名被告：男被告（30歲，運輸工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020