水上樂園月底招400人　劉鳴煒：人工吸引　請救生員拯溺牌非必要

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-25 19:17

海洋公園上周獲得立法會財委會撥款17億元營運，隨即公布即將啟用的水上樂園的招聘及籌備計劃。海洋公園主席劉鳴煒與來自美國佛羅里達州的新上任海洋公園水上樂園執行總監余柏逸簡介已延期開幕多時的水上樂園內部工程進展。當中港人集體回憶的「彩虹滑梯」已落成並進入測試階段。

劉鳴煒表示，招聘計劃已經開始，剛剛已透過內部進行招聘和調任，現時無明文限制實際吸納人數上限，本月底會公開招聘，當中超過100位全職水上設施營運專員強調無規定申請人要持拯溺牌，與傳統救生員將不一樣，「我地要搵性格適合，可以跟到客人一同遊玩的職員。」問到入職薪金，他強調較一般市場價格高，又有晉升機會，必定相當吸引。但他坦言，部分遊樂區看來相當刺激，「我自己都未必夠膽玩！」

海洋公園水上樂園將近完工，計劃招聘400多位水上樂園團隊成員。（余俊亮攝）

海洋公園水上樂園將近完工，計劃招聘400多位水上樂園團隊成員，當中包括超過100位全職水上設施營運專員，即包括救生員。入圍求職者將應邀接受體格評估，當中涵蓋視力，心臟健康，強度，以及基本游泳能力測試，強調職位中無須一定有拯溺牌，指性格適合較重要，而主管級以上職位則需要有一定專業資格。3月中已作公開招募。

海洋公園主席劉鳴煒表示，招聘計劃已經開始，剛剛已向現職人員招聘調任工作，現時無明文限制實際吸納人數上限。（余俊亮攝）

來自美國佛羅里達州、新上任海洋公園水上樂園執行總監余柏逸表示，水上設施營運専員的工作並不局限於傳統救生員職責，要會帶領並協助訪客在水上樂園體驗無限的刺激樂趣，這些職位空缺並非專為游泳健將而設，只要自覺體能良好，即使不是泳術精湛者亦可，薪酬待遇亦較同類職位高，相信有一定吸引力，余柏逸本身亦為救生員出身，並於美國、中東地區的水上樂園工作，劉鳴煒指，余對培訓新人員有相當經驗。

來自美國佛羅里達州的新上任海洋公園水上樂園執行總監余柏逸簡介已延期開幕多時的水上樂園內部工程進展。（余俊亮攝）

園方不願透露入職薪酬，但指會歡迎畢業生加入，「當然操練一下來加入更好，強壯些先可以救人，但相信是不錯的工作。」劉鳴煒亦鼓勵現職人員參與，強調無須一定要有拯溺牌，「點解無可能請（現職人員），認為適合可以嘗試一下，因為我地會提供培訓，完成後就可以加入。」園方指，完成培訓後，可代職員補領相關牌照工作，而園方於下周三（3月31日）起進行近一個月的公開招聘。

現場所見，水上樂園中不少「機關」，部份滑梯近乎垂直而下，相當刺激，問到會否已通過安全測試時，他說將會一面待領牌照，並一步一步進行安全測試。（余俊亮攝）

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另外，劉鳴煒提到，現時仍以八月至九月開幕為目標，現已向港府部門交付相關申請已待取得入伙紙，但坦言現時仍可能受到疫情延期，「現時泳池都未能開放，我地想培訓都可能有所影響，所以好難預計係咪順利開放，只能盡力做，到時會否要做快速測試、打疫苗先可以入園還是戴水中口罩呢一刻好難決定。」但他說會參考其他地方水上樂園的防疫措施。

海洋公園水上樂園將快園完工，今日首次公開已「放滿水」的新彩虹滑梯，看來頗刺激。（余俊亮攝）

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現場所見，水上樂園中不少「機關」，部份滑梯近乎垂直而下，相當刺激，問到會否已通過安全測試時，他說將會一面待領牌照，並一步一步進行安全測試。而票價方面，海洋公園現時仍未有最終決定，劉鳴煒只說是一個合適抵玩價錢，又指倘若要延期開幕，只要得到牌照批準、準備好「隨時上馬」，「香港而家夏天越黎越長，我地冬天都會照常開放，最凍幾日只關閉戶外部份設施就可以。」此外，海洋公園內上不能直接連接到水上樂園，入園者要先到園區門口乘坐接駁巴士，或自行到黃竹坑方向前往水上樂園。