復課│消息指教育局將公布放寬措施　復活節假後可三分二學生回校

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-25 17:17

農曆新年後，教育局允許全港學校不多於三分一學生回校進行面授課堂，惟要全面復課，需全體教職員定期進行檢測，因此有不少學校仍穩持在全校三分一的面授人數，等待疫情回穩後教育局有更進一步的安排，而非把復課與教職員是否檢測掛勾。

教協：應考慮於復活節後調整復課安排

香港教育人專業人員協會（教協）發新聞稿指，教育局於二月宣布，農曆新年假期後可以有不多於三分之一學生恢復面授課堂後，便再沒有按最新的疫情，公布進一步恢復面授的安排。由於現時本港每日來源不明的肺炎確診個案保持於低水平，有意見認為局方應考慮於復活節後調整復課安排，讓更多學生恢復面授課堂。

教協正就復活節假期後的復課安排諮詢幼稚園、中小學及特殊學校校長的意見，以了解學校的情況及對復課的看法，並向教育局反映。教協要求局方尊重教育界的意見，並按疫情發展，盡快制訂及公布復活節假期後的復課安排。

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消息指復活假後可三分二學生面授

有消息人士指出，教育界人士已向教育局局長楊潤雄表達了業界對放寬同學回校比例的強烈要求，楊潤雄亦答應於復活節假期後會有所放寬，並且最遲於本周內有公佈，暫未知詳情，但期望可恢復三分之二同學回校。楊潤雄亦鼓勵各校教職員接種疫苗，對自己及同學都可以加強保護。

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