復課｜消息：教育局研復活節假後放寬至三分二學生返校　料明公布

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-25 20:45

本港新冠肺炎疫情近日趨穩，今日（25日）新增9宗個案，沒本地源頭不明個案。教協及教育評議會分別建議教育局進一步推行恢復面授課。消息指，教育局正研究放寬復活節假期後中學、小學及幼稚園面授課堂人數，預計放寬至三分之二學生可回校，料最快明日（26日）公布。 另外，教育局現時要求兩周一檢的學校全校上半天課的安排或會更新，據了解，教育局正與衛生防護中心討論以快速檢測工具替代核酸檢測，若成事，日後學校或須轉「一周兩檢」。當局亦正考慮容許完成兩劑接種的教職員，日後豁免檢測。 教育局晚上回覆指，當疫情漸趨穩定及學校有足夠準備時，會考慮進一步放寬面授課堂的安排，並會盡快作出公布。

消息指，教育局正研究復活節假期後進一步恢復中學、小學及幼稚園半日制面授課堂安排，料將於學校假期前公布。(資料圖片)

教育局在農曆年假後，為學校提供彈性安排，全校教職員兩周一檢並持陰性結果，可全校面授半天課，其後一直未有更新面授安排。復活節假期將至，消息指，教育局正研究放寬復活節假期後中學、小學及幼稚園半日制面授課堂人數，料放寬至三分之二學生可回校，最快於明日（26日）公布。

研以快速檢測工具代檢測 或轉「一周兩檢」

另外，消息人士透露，教育局與衛生防護中心正討論以快速檢測工具替代核酸檢測，若有關安排獲批，日後學校或須轉為「一周兩檢」，同時為鼓勵教職員接種新冠疫苗，當局正考慮容許完成兩劑接種的教職員，日後豁免檢測。.

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，資小校長會亦期望政府進一步放寬面授課比例，增至全校三分二學生可回校。由於部份學校較早放復活節假，明天或屬學校假前最後上課日，期望教育局盡快公布復課最新安排，方便教職員放學後可開會商討校務安排，及早部署。

教協促教局盡快公布恢復面授課安排

教協表示，本港近日每日新增來源不明的確診個案維持低水平，建議教育局據整體疫情受控程度，制訂恢復面授課堂的安排，並盡快公布，讓師生和家長有充足時間準備。教協又表示，正就復活節假期後的復課安排諮詢幼稚園、中小學及特殊學校校長的意見，將向教育局反映。

教育評議會建議，若復活節假後疫情穩定，教育局應容許小學三分二學生回校面授，中學則宜在文憑試完結後推行。(資料圖片)

教育評議會建議5月中旬全港復課

教育評議會則建議，若復活節假後疫情穩定，教育局應容許小學三分二學生回校面授，中學則宜在文憑試完結後推行。並考慮今年5月中旬容許本港全校學校恢復全體上課。

《2021年DSE試場疫情預防措施》

+ 5 + 5 + 5

現時教育局容許中學安排學生在上、下午分批回校，惟小學仍以半天為限，教育評議會促局方提供彈性，讓小學下午進行非課堂學習活動，回應學校及家長期望。

疫情爆發逾一年，跨境生至今未能回港復課，教育評議會稱，陸續有跨境生放棄香港學位，促港府盡快與內地商通關方案。

教育局：考慮進一步放寬面授 會盡快作出公布

教育局晚上回覆指，一直密切留意疫情發展、聽取專家意見，以及與學界溝通，當疫情漸趨穩定及學校有足夠準備時，會考慮進一步放寬面授課堂的安排，並會盡快作出公布。而教育局亦鼓勵學校教職員積極接種疫苗。

至於跨境學生，教育局稱，會與相關政府部門及內地有關當局緊密聯繫，檢視上課安排及相關措施，同時探討跨境學生不同的學習安排和支援方案。在跨境生能到港前，學校將繼續支援跨境生在家學習。