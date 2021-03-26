復必泰疫苗暫停｜曾浩輝冀調查時間不長：毋須憂慮幾周延遲

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-26 13:22

本港復必泰疫苗其中一個批次出現樽蓋鬆開、瓶身有裂紋等，而要暫時停止接種計劃。政府疫苗顧問專家委員會、疫苗接種計劃專責小組成員曾浩輝表示，政府會全力跟進，希望調查時間不會過長，又認為疫苗接種計劃至少推行半年，毋須擔心「幾日至幾個禮拜」的延遲。

曾浩輝聯同衞生署前署長林秉恩到銅鑼灣中央圖書館的疫苗接種中心，接種第二劑科興疫苗。曾浩輝相信政府及藥廠等會全速調查復必泰疫苗事件，期望需時不長，否則當局可能都有後備方案，繼續推行接種計劃。

至於會否拖慢接種計劃，他承認短期內接種復必泰疫苗的市民都要稍為等待，但整個計劃推行至少半年，毋須擔心「幾日至幾個禮拜」的延遲。

梁智鴻期望，市民理性看待打針後的死亡個案，因為專家都指兩者無直接關係。（資料圖片）

梁智鴻希望市民理性啲：因為我哋專家睇過晒

本港累計有11人打針後離世，9人接種科興疫苗、兩人打復必泰。前醫管局主席梁智鴻亦到中央圖書館注射第二針科興疫苗，他期望市民相信專家分析，切勿因死亡個案打擊對疫苗的信心，「我希望市民理性啲，因為我哋專家睇過晒，用科學研究話，（接種疫苗與死亡）其實無直接關係，咁但係樣樣都要小心啲囉，當然有啲長期病患，或者血壓、糖尿控制不好，就小心一點。」

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