確診空姐本月中接種首劑復必泰　以為病徵為副作用　6天後才檢測

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-26 18:16

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（26日）新增11宗個案，而初步陽性個案少於10宗，當中暫時無源頭不明個案。 衛生防護中心表示，今天有一宗源頭不明個案，涉及一名38歲日本籍空姐。她在3月15日曾接種復必泰疫苗，於18日發病，直至24日才做檢測，當時她誤以為病徵與注射疫苗有關，「可能初初覺得係疫苗注射後嘅不良反應，所以無為意。」 衛生防護中心又透露， 早前有數位患者曾接種疫苗，但注射疫苗及發病之間的時間很短，強調接種疫苗後，需要一段時間身體才會有足夠的抵抗力。

本港今日新增11宗確診，其中8宗屬輸入個案，3宗本地感染，有1宗無源頭。（李澤彤攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，該名患者在3月15日，曾到上環中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心注射復必泰。

他又指，患者在18日發病，先出現喉痛，兩天後失去味覺，然後22日到機場診所求醫，24日到社區檢測中心檢測，樣本呈陽性。他指，由於患者先前曾接種疫苗，她起初以為是注射疫苗後的不良反應，故未有即時做檢測，直至病徵持續才求醫。

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

有可能打疫苗前已受感染

歐家榮說，患者在3月15日曾接種復必泰疫苗，於18日發病，有可能在打疫苗前已受感染。他又指，疫苗不可能在短時間出現保護作用，一般至少2個星期，而且要接種2劑才有有效的保護。

歐指，新冠肺炎病徵可能較輕徵，甚至沒有特定性，呼籲市民接種後疫苗，一旦出現病徵，必須求醫及檢測。

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初確個案無源頭不明個案

歐家榮指出，現時初步陽性個案少過10宗，當中並無不明源頭個案。被問及第四波疫情是否已受控，歐指，留意到近日不明源頭個案一直下跌，曾出現個位數字，昨日甚至錄得零宗，但強調不能掉以輕心，現時處於能否「清零」的最關鍵時刻。他又指，今天仍有不明源頭個案，證明社區仍存在隱形患者，市民仍要保持警覺。

歐家榮表示，今天的不明源頭的本地個案中，患者曾多次到訪北角健身室。歐承認，此個案存在爆發風險，根據URSUS Fitness群組的經驗，由於做運動時呼吸較深，而且會脫口罩飲水，故健身室較易出現傳播，仍要觀察一至兩天此健身室有否新增個案。