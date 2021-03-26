廉署拘捕機場三跑8名工頭　涉藉招聘工人索回佣　日收100至400元

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-26 18:08

廉政公署證實於3月中先後拘捕8名在機場三跑項目分判商「工頭」，涉嫌向建築工人索取及收受利益，作為聘用該等建築工人的報酬，涉款由每日100元至400多元不等，涉及工種包括木工、紮鐵工、吊運裝配工及散工。

廉政公署證實於3月中先後拘捕8名在機場三跑項目分判商「工頭」。（資料圖片）

廉署：「行規」並非貪污賄賂藉口

廉政公署表示，早前接獲貪污投訴，經調查後發現，有三跑項目分判商「工頭」，涉嫌向工人索取及收受利益，作為聘用他們的報酬，涉款由每日100元至400多元不等，涉及工種包括木工、紮鐵工、吊運裝配工及散工。廉署行動中會見多名工人及搜查多個地點。

機場管理局及有關分判商在廉署調查期間提供全面協助。由於調查仍在進行，廉署不宜就案件作進一步評論。廉署向建造業求職者呼籲，如被要求支付非法回佣以獲取聘用，切勿啞忍，應立即向廉署舉報。

廉署強調，「行規」並非貪污賄賂的藉口，不論涉及金額多寡，行賄受賄同屬違法，業界人士切勿以身試法。廉署會密切留意有關情況，繼續採取適當執法行動，加強宣傳教育及協助業界制訂防貪措施，以遏止歪風蔓延。

+ 8 + 8 + 8

機場第三跑道工程爆貪污醜聞，《蘋果日報》報道指，合約編號「3303」地盤多名工人被管工要求，每人每日須進貢50至500元回佣以「保飯碗」，紮鐵、水電、釘板都無可倖免，若拒絕會被解僱。