廉署控退休地政總署助理經理　調查下屬騙「補鐘」津貼時用假供詞

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-25 15:19

廉政公署昨日（24日）落案起訴一名退休地政總署助理經理。案情指，被告獲指派調查一名寮屋管制主任涉騙取兩天逾時工作津貼，卻使用另一名同事的書面供詞，證明該人員有值早班，屬虛假陳述，以誤導地政總署。被告被控一項代理人意圖欺騙主事人而使用文件罪名，已獲廉署准予保釋，將於明天（26日）在觀塘裁判法院答辯。

廉政公署昨日（24日）落案起訴一名退休地政總署助理經理。（資料圖片）

被告林之威（61歲），被控一項代理人意圖欺騙主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。被告於案發時為地政總署助理經理，獲派駐該署的九龍、荃灣及葵青寮屋管制辦事處工作。

助理經理及寮屋管制主任的上班時間為早上8時30分，而前線員工包括技工則於早上8時開始工作。寮屋管制主任須輪流值早班，於早上7時45分報到以監督前線員工值勤，並可申領逾時工作「補鐘」。

地政總署於2019年8月初接獲投訴，指稱一名寮屋管制主任於同年7月，有兩天在沒有值早班的日子，申領逾時工作「補鐘」。被告獲指派進行內部調查。

控罪指，被告涉嫌於2019年8月20日，使用一名技工的一份書面供詞以誤導地政總署，而該份書面供詞載有虛假陳述，即該技工於上述有爭議的兩天，約早上8時在辦公室見過該名接受內部調查的寮屋管制主任。

地政總署在廉署調查案件期間提供全面協助。