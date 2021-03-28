港鐵票價︱首度減價？港鐵票價調整周一揭盅　有無得減睇一項數據

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-28 10:00

繼港府早前批准4間專營巴士大幅加價後，再有公共交通機構即將公佈來年票價調整安排。統計處周一（29日）將公布去年第四季運輸業名義工資指數，將啟動港鐵票價調整方程式，意味港鐵來年票價調整幅度將有定案。 因應家庭住戶每月入息錄得跌幅，港鐵票價因觸及「封頂」機制，來年至少要凍價，但在嚴峻經濟逆境下，機制能否「貼市」發揮功能，首度出現減價結果，備受市民關注。一旦可加可減方程式，計出今年票價減幅達1.5%或以上，今年就會出現機制實施以來，首度減價。前九鐵主席、實政圓桌立法會議員田北辰近日已估計，最終港鐵票價或出現1.5%至1.6%的輕微減幅。 然而，港鐵8折優惠將於本月結束，即使輕微減票價，優惠若不延長，市民實際車資亦會於4月起將明顯增加。有政黨建議政府與港鐵共同承擔，考慮再延長8折優惠多6個月。

港鐵料下周公布價格調整，隔時若無推優惠，車費八折優惠到期下，市民實際支付車資將增加。（資料圖片）

運輸業名義工資指數跌多於1.1%即減價

政府統計處將於周一（29日）公布去年第買季的運輸業名義工資指數，為最後一個影響可加可減機制結果的數據，港鐵能否減價將會於當日揭盅。《香港01》按可加可減方程式計算，若周一公佈的去年第四季運輸業名義工資指數跌幅大於1.1%，港鐵方程式結果就會出現1.5%或以上跌幅，來年就需要啟動減價。

過去兩年港鐵票價調整方程式的運算結果，均觸及「封頂」機制，未有按結果盡加，累計1.58%的加幅需於今年追加。惟翻查港鐵可加可減機制的啟動條件，只要方程式得出減價結果，而減幅達1.5%或以上，就必須先啟動減價。

消息︰前兩年未加的延後加幅不會撤銷

至於前兩年帶到今年，尚未加而需要追回的1.58%延後加幅，將如何處理？《香港01》取得消息，港鐵與港府曾就問題作討論，雙方同意要按照現有機制安排處理，累計加幅可能會將順延一年處理，但不會完全撤銷，具體處理方法於周一公佈。按照機制，港鐵2022年原本另有1.27%的未加延後加幅要處理，若連同今年未處理的延後加幅，即明年需追回的未加延後加幅，累積達到2.85%。

+ 2 + 2 + 2

政黨倡政府、港鐵共同承擔 再延8折優惠6個月

無論最終下周港鐵能否減價，政府於去年7月資助港鐵16億元推出的車費八折優惠，終在3月31日結束，而政府早前已表明不會再提供資助，港鐵主席歐陽伯權及行政總裁金澤培均於不同場合表示，港鐵難以獨力繼續提供相關優惠。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，8折優惠完結後，即使票價凍價「唔加都變相加」，認為政府難向社會交代，認為政府與港鐵應共同承擔，延長8折優惠6個月。工聯會立法會議員陸頌雄亦指，「一下子八折變冇折，感覺似大幅加價」。他認為疫情經濟未有好轉，政府有角色，港鐵亦要有企業社會責任，建議「一人一半」承擔延長8折優惠6個月的費用。

港鐵若無8折 巴士、港鐵票價差距拉近

疫情下公共交通工具逆市出現加價潮，先是天星小輪於去年12月16日起平均加16.5%，而新巴、城巴、九巴、嶼巴亦將於4月4日起加價8.5%至12%不等。

《香港01》模擬了兩條過海上班路線，比較乘巴士及鐵路的票價分別。其中由天水圍往中環，現時坐巴士和港鐵的價格相若，惟價格調整後，港鐵如無八折優惠，即使城巴加價，坐巴士仍較港鐵便宜逾5元。至於馬鞍山往中環，現時巴士較港鐵貴約4元，但價格調整後，兩種交通工具的票價差距則大幅拉近，巴士票價只會較港鐵貴4毫。

▼即睇各條九巴路線及聯營路線的最新票價▼

+ 2 + 2 + 2

▼九巴多區路線票價增幅▼

▼新巴城巴4月4日起新收費表一覽▼