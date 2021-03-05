港鐵主席︰8折優惠非恆常　票價被嘲有加冇減　2022年是討論時機

撰文： 鄭啟源 最後更新日期： 2021-03-05 00:15

港鐵去年經歷艱難一年，早前公布半年業績時，出現上市以來首次「見紅」錄得虧損。港鐵下周將公布全年業績，市場估計難以樂觀。港鐵主席歐陽伯權近日接受《香港01》等多間傳媒訪問時預告，在去年艱難環境下，難形容港鐵去年「賺好多錢」。 現時港鐵提供為期9個月的票價8折優惠，將於本月底完結；本月底票價調整機制將啟動，在逆境下未必能出現減價結果，港鐵票價下月起隨時變相「加價」。被問到8折優惠能否延續，歐陽伯權強調，票價8折並非恆常安排，而港鐵會否提供其他優惠，紓緩市民生活壓力，亦有待管理層向董事局提交建議，暫「封口」拒評。 對於票價機制長期遭批評「有加冇減」，他認為，港鐵票價調整機制會於2022年檢討，屆時是討論如何令機制，更貼近社會最新情況的好時機。

港鐵主席接受《香港01》等傳媒訪問內容︰

創科局倡搭港鐵用安心出行 歐陽伯權︰睇報紙先知 須考慮可行性

港鐵推新企業策略 架構重組改革匯報 歐陽伯權︰港府從未提回購

港鐵去年因應疫情，透過「防疫抗疫基金」撥款，建議港鐵下調車資兩成、為期6個月，由港府承擔一半費用，涉約8億元開支。港鐵除提供票價8折優惠，亦為月票乘客提供100元扣減，相關優惠將本來於今年1月1日完結，及後決定延長至今年3月底。

被問到8折優惠期限即將結束，會否有機會再延續。歐陽伯權表示，相關優惠推出時已表明非長遠項目，而優惠期亦已由6個月延長至9個月。他又指，由於港鐵管理層現時尚未向董事局，提出來年票價優惠方案，目前暫無法作出評論。

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票價長期「有加冇減」 歐陽伯權︰絕對冇黑箱

統計處本月底即將公布去年第4季運輸業工資指數，港鐵票價方程式隨即啟動，來年港鐵票價調整幅度即將「揭盅」。自兩鐵合併以來，票價調整機制從未出現減價結果，被嘲「有加冇減」。而過去兩年，因票價封頂機制啟動，部分未加的加幅需於今年追加，即使票價方程式計算出減價結果，亦可能遭未加的累計抵銷，由減價變凍價，票價繼續「不減」。

票價調整方程式： 0.5ｘ12月的綜合消費物價指數變動(-0.7%)+ 0.5ｘ12月運輸業名義工資指數變動(有待公布)- 生產力因素(0)- 額外扣減(0.6%) =今年票價調整幅度

歐陽伯權指，當年因應兩鐵合併，決定設立由公開數據自動啟動的票價調整機制，令票價調整「絕對冇黑箱（作業），市民容易知道」。而港鐵票務收入，同時是港鐵重要收入來源，投資者從有關機制，亦可清楚知道，港鐵收入有否增長機會。按照上次協議，現有票價機制安排將會沿用至2022/23年度，他相信到2022年會是較好時機，港府與港鐵再討論基於社會最新情況，票價機制會否要再處理。

受疫情影響，高鐵香港段因應港府要求已停運超過一年。歐陽伯權指，港鐵管理層對恢復營運有作出準備，但全球始終受疫情困擾，暫無法預測何時可重開。而因應高鐵營運虧損，港府要港鐵提供的具體補貼金額，則有待港鐵管理層與港府繼續溝通。