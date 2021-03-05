港鐵推新企業策略　架構重組改革匯報　歐陽伯權︰港府從未提回購

撰文： 鄭啟源 最後更新日期： 2021-03-05 08:00

港鐵近年醜聞纏身，由鐵路工程、列車營運、更換信號系統，相繼發生事故，令人質疑企業管治有問題。接手港鐵主席已滿兩年的歐陽伯權，近日接受《香港01》等多間傳媒訪問，提及改革港鐵的全新企業策略大計，重點包括推行新組織架構，釐清各部門權責，並引入矩陣式管理架構（Matrix Reporting），改革港鐵內部的匯報安排，加強第二道防線，助管理層預早掌握問題，將風險盡量降低。 歐陽伯權強調，並非因港鐵發生某一件事，或因港府成立鐵路署嚴管港鐵而提出新策略。他指，港鐵未來勢必面對更多競爭對手，而無論乘客、股東，以至監管機構亦會對港鐵有更多要求，「跑馬拉松前需要先確保自己夠健康」，期望一至兩年內完成企業改革。 被問到近年港鐵遭質疑「不務正業」，亦有意見促港府回購港鐵。歐陽伯權表示，上市公司董事有責任為公司尋找增長方向，而過去港鐵董事局會議中，港府代表未曾提出回購港鐵的討論。

港鐵剛於上周一（22日），分階段實施新管理組織架構。首階段重組，包括安排物業及國際業務總監鄧智輝，除繼續負責香港物業業務和澳洲業務外，亦將監督歐洲業務；而項目及工程拓展總監包立聲，將帶領新成立的項目及工程拓展業務單位，負責監督公司項目工程交付。而法律及管治總監馬琳，將領導新法律及管治職能，以及負責帶領新增的中央採購及供應鏈團隊。

歐陽伯權指，新架構目的旨在釐清權責，及加強公司內部監控與風險管理體系，「呢幾年來港鐵發生咁多事，學咗啲咩呢？好承認（港鐵）管治方面要做好啲」。他稱，過去港鐵如其他大公司，部門之間或有權責不清情況，「A部門以為B部門做，B部門又以為A部門負責」，新架構目標是要盡量降低權責不清問題，令企業文化有進步。

他稱，在架構改革後，港鐵會引入矩陣式管理架構，各部門既有直屬主管，亦有技術主管，發揮第二道防線角色，以便將問題盡早帶到更高級管理階層中討論，盡快作出應對，「當跌波時可以盡快截波」。

港鐵主席近日接受《香港01》等傳媒訪問內容︰

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香港業務是港鐵的「主菜」

港鐵的新業務發展將劃分為3大支柱，除香港本地核心業務；中國內地及國際業務將為企業的增長引擎；同時港鐵亦會嘗試開拓新興業務，如研究開拓數據中心業務，以及與初創企業商討合作機會等。

「港鐵以香港為家」，歐陽伯權強調，香港業務始終是港鐵的「主菜」。未來除按政府委託發展東涌綫延線、屯門南延線、北環線及古洞站項目，亦會繼續發展智慧出行，如在港鐵手機應用程式加入更多新功能，「思維已經唔止將乘客由一個車站帶去另一個車站，而係由乘客由屋企出發，點去到目的地」。

他又指，港鐵現時每年維修及保養開支已達90億元水平，未來亦會繼續引入智能維修科技 ，同時繼續「鐵路加物業」發展模式，他期望小蠔灣車廠發展項目，能夠發展出如「日出康城」的完善社區。

雖然發展方向與現時分別似乎不大，歐陽伯權稱，新策略的分別，在於細節上的執行。他解釋，港鐵除繼續提供公共交通服務，為回應乘客要求不斷提高，既要車程快而準，亦要安全；而港鐵作為上市公司，亦要向投資者展示一直在進步。

否認「不務正業」 要為公司發展尋找增長引擎

對於港鐵發展海外及內地業務被指「不務正業」，歐陽伯權強調，自己亦有聽過港鐵應先做好香港市場的意見，但港鐵作為上市公司，同時要向投資者負責，董事局必須為公司尋找增長方向，認為海外及國內業務可以作為增長引擎，「如果100%業務擺晒響香港，咁個增長點響邊？香港本身市場就係咁大，會有幾多新客量呢？」

至於新企業策略能否提高投資者信心，歐陽伯權坦言「我唔敢擔保」，但他有信心，在新策略下，可令港鐵運作更暢順，遇上問題時反應更快，為乘客提供更佳服務。他又指，港鐵改革規模較大，以過去經驗評估，相信需時1至2年才能完成，「要慢慢令員工覺得新思維，可令份工做得更好」。

+ 3 + 3 + 3

歐陽伯權又指，新策略下港鐵將會更強調環境、社會及管治理念（ESG），包括更關注減排及社會共融，在減排方面，如港鐵總部、紅磡港鐵學院及輕鐵車頂，已安裝太陽能發電板；未來新車站設計會更強調綠化，如屯馬線顯徑站設大型綠化天台，外牆安裝環保物料製成的遮光板；南港島綫列車亦有再生能源制動及軌旁能源儲存系統。社會共融方面，包括增設更多長者友善設施，如車站加大出入口標示、增設座位，並在長通道加設扶手等。

對於社會有意見要求回購港鐵，歐陽伯權即指，「你唔好問我喇，你問返政府啦」。他說，雖作為港鐵董事局成員，股東是否有意提出回購，屬股東的事，至於在港鐵董事局內的幾名港府代表，過去亦從未在董事局會議中，提出港府回購港鐵的討論。