累計43萬人打新冠疫苗　5600人接種兩劑科興　周四無人不適送院

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-26 23:13

新冠肺炎疫苗接種計劃自踏入第29日。政府公布，目前累計近43萬港人已接種疫苗。已接種第一劑科興疫苗的市民，今日（26日）起開始接種第二劑，當局公布，今有約5,100人打第二劑，連同部分優先人士，累計共5,600人已完成接種科興疫苗。 政府表示，周四（25日）無人在接種疫苗後不適送院。

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政府公布，截至今晚8時，約429,500名市民已接種首劑疫苗，當中約六成半（278,200人）接種科興疫苗，餘下三成半（約151,300人）接種復必泰疫苗。另有約5,600人已接種第二劑科興疫苗。

政府公布截至今晚8時的過去一24小時，約有8,500名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6,200人在八間社區疫苗接種中心接種，約2,300人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有5,100名市民接種第二劑科興疫苗，當中約4,900人在社區疫苗接種中心接種，約200人是在私家醫生和診所接種。八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為86%，比前一日的79%略升。

預約方面，過去一日約4,400人在網上預約接種科興疫苗，與前一日相若。復必泰疫苗則仍然暫停接種。

周四政府沒錄得接種疫苗後須送院的個案。根據醫院管局數字，昨共有42宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼