新冠疫苗｜梁智鴻接種第二劑科興後即出席活動 ：一啲唔舒服都無

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-26 18:18

醫管局前主席梁智鴻今日（26日）上午到中央圖書館社區疫苗接種中心接種第二劑科興疫苗，下午即出席活動。他說：「我覺得無乜特別不良反應，所以唔需要休息」，又認為大家不必擔心打疫苗後的反應，「任何藥物都有問題出現，出現只係少數。」他呼籲政府可先購新一批復必泰疫苗讓市民繼續接種，因拖長時間或損市民信心。

醫管局前主席梁智鴻於早上接種第二針科興疫苗後出席活動，指沒有感到不舒服。（張浩維攝）

梁智鴻今日上午到中央圖書館社區疫苗接種中心接種第二劑科興疫苗，下午即出席活動。有醫生建議市民接種第二劑疫苗後反應通常較大，可取一日假期休息，梁智鴻則認為，「一啲唔舒服都無」，所以不需要休息。

對於接種疫苗後出現不良反應或令市民卻步，梁智鴻坦言：「任何藥物都有問題出現，出現只係少數」，現時的只是少數，「唯有係有效嘅疫苗可以令到全世界控制呢個病」，否則疫情會對經濟、醫療造成大壓力。

政府昨宣布因復必泰（ BioNTech） 疫苗部份批次包裝有瑕疵，暫停接種該款疫苗，今早曾接種的市民盼改打科興疫苗，梁智鴻笑言無法給予意見，要由專家開會再討論。惟他建議政府，立即購入新一批復必泰疫苗讓市民繼續接種，「唔好等個調查，時間一拖得長，市民就無信心。」

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