如何分辨染疫病徵與疫苗副作用？　藥劑師崔俊明教你有事要即求醫

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-27 16:50

本港昨天新增一宗源頭不明個案，涉及一名38歲日本裔空姐，她在發病前曾接種復必泰疫苗，因此當出現病徵，包括喉痛及失去味覺時，以為是疫苗的副作用，以致延誤求醫及檢測，但最終確診。 醫院藥劑師學會會長崔俊明今天（27日）在電台節目表示，接種疫苗後的副作用，一般是輕微發燒、頭痛、疲倦等，但不會喉嚨痛，更不會失去味覺，而味覺、嗅覺受影響，是新冠肺炎典型病徵，有這類病徵的人士應立即求醫。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

崔俊明在港台節目《星期六問責》表示，接種疫苗通常出現的反應是輕微發燒、頭痛、疲倦等，但不會喉嚨痛，亦不會失去味覺，反而味覺、嗅覺受影響，是新冠肺炎的典型病徵，應立即求醫。政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星在同一節目亦表示，料這名患者在接種疫苗前已受感染，又指根據研究，接種疫苗後一至兩星期才會產生抗體。

另外，對於BioNTech疫苗包裝有瑕疵的事件，崔俊明認為，除了可能因為在裝嵌藥瓶金屬環時力度不足，令到瓶蓋變鬆，亦可能與疫苗需長時間由飛機運送來港有關，他解釋，若高空氣壓低，有機會令到藥瓶受壓，或引致變形。他認為，藥廠有責任在生產時確保疫苗即使處於高空環境，亦不會影響包裝，是反映品質控制有多嚴謹的問題。

他稱以往藥廠調查這類事件需時數個月，因為需收集不同國家的情況，但今次影響到本港15萬已打第一針的市民，而且事故宗數不少，希望能在一、兩周內完成調查，又稱藥廠應該先有後續方案才決定叫停接種，盼藥廠現時能作出適當安排，例如騰空德國一條生產線，先緊急生產及運送一批疫苗來港，料一周已能做到，又或者將亞洲地區其他無問題的批次運送到港。