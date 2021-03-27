新冠肺炎｜美國CDC前總監：病毒或來自武漢實驗室　可能意外洩漏

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-27 02:42

新型冠狀病毒（COVID-19）的源頭至今眾說紛紜，美國疾病控制和預防中心（CDC）前總監雷德菲爾德（Robert Redfield）3月26日表示，仍然認為病毒很大機會從武漢的實驗室意外流出，但強調這是他個人意見。

雷德菲爾德接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，被問到疫情起源時指，新型冠狀病毒的病原體可能從武漢實驗室意外流出，並在9或10月期間開始傳播。

他指出在實驗室建立的呼吸道病原體感染實驗室人員的情況並不罕見，因此他至今仍認同病毒來自武漢實驗室的說法，強調即使其他人不相信，科學最終都會找出答案。

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不少專家認為病毒可能來自蝙蝠，在特朗普（Donald Trump）時代擔任CDC總監的雷德菲爾德則指，病毒從蝙蝠傳至人類後突然變得極高傳染性的說法不合理。

美國國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任、傳染病專家福奇（Anthony Fauci）被問到雷德菲爾德的言論時，表示大部分專家都認為病毒首次在中國發現時，可能已經散播個多月，並在這段時間演變成於人類之間易於傳染。

另外世界衛生組織（WHO）公布調查病頭源頭的報告在即，率領專家團隊的安巴雷克（Peter Ben Embarek）曾表示，病毒很大機會是來自蝙蝠。