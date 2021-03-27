測試自己已有抗體　袁國勇：本港有機會清零　市民長假勿掉以輕心

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-03-27 13:50

港大微生學系專家袁國勇，今早（27日）到場視察位於北角的健身中心 GO24 Fitness，曾有一宗源頭不明個案，傳染期多次到中心做運動。袁國勇表示，現階段本港疫情終於「有機會清到零」，呼籲市民在未來復活節5天長假期，即使「開心都好」，亦要做足防疫措施。 另外，本港暫停接種復必泰疫苗，衞生防護中心總監林文健醫生指，當局正密切留意調查結果，暫時調查發現主要是瓶身包裝有瑕疵，不影響接種安全性。

袁國勇：出現輕微病徵必須立即求醫及做檢測

袁國勇在巡視健身中心後表示，現階段本港疫情終於「有機會清到零」，若能維持14至28日本地零確診，入境防控措施繼續維持，香港內部基本完全不會再有個案出現。袁國勇其後補充，現時香港氣溫回升，病毒會較快死亡，加上在確診數字處於低位，追蹤工作可做得更全面、多層次及快速，相信現時是「清零」的最佳時機。

昨日衞生防護中心公布一宗無源頭本地確診個案，涉事女患者曾多次到GO24 Fitness做運動。本月15日亦曾接種復必泰疫苗，因誤以為病徵屬打疫苗後的不良反應，在出現病徵後相隔數天才求醫。袁國勇呼籲市民合作，無論有否接種疫苗，應做足防疫措施，若出現輕微病徵，必須立即就醫及做檢測，又籲年青人勿掉以輕心，「有後生仔味覺完全失去，大便都聞唔到」。

他又指，未來復活節5天長假期，市民即使「開心都好」，亦要做足防疫措施。

▼袁國勇視察北角GO24 Fitness▼

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林文健︰密切留意復必泰調查報告

本港暫停接種復必泰疫苗，袁國勇指，政府已委任專家負責，故不再作出評論。日前袁已接種第一劑復必泰疫苗，他笑言曾測試自己體內的抗體，發現「皮內注射」的抗體比「肌肉注射」高，但非呼籲市民「皮內注射」。他呼籲，市民除了注重防疫措施外，亦應盡快接種疫苗，又期望下周可接種第二劑疫苗。

衞生防護中心總監林文健醫生指，當局正密切留意調查結果，暫時調查發現主要是瓶身有瑕疵問題，不影響接種安全性。他又提到，兩劑復必泰疫苗相隔時間可延長至42日，即使過42日後只需盡快補打，不用重複打第一劑。

▼疫情反復 社交距離措施延長▼

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▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼