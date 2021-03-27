本港不足7%人口接種新冠疫苗　專家談市民與正常生活有多遠的距離

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-27 15:56

政府推行新冠疫苗接種計劃約一個月，至今只有6.6%的人口接種了第一劑疫苗。有港大學者指出，以色列已有逾半人注射了兩劑疫苗，形容香港接種率不理想。 另有港大學者亦表示，即使接種保護率高的疫苗，也需有70%人口接種，才能達到群體免疫，呼籲市民盡快接種。

潘烈文直言香港的接種數字不是很理想，建議市民盡快打針。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港青年科學院等機構今天（27日）舉辦「2019冠狀病毒病疫苗與『新常態』網絡研討會」，香港大學醫學院公共衛生學院教授潘烈文在該研討會指出，截至3月22日，以色列超過50%的人已接種了兩針疫苗，即已完成接種，他稱讚以色列政府公開透明，會公布疫苗數據，是好的做法。他直言香港的接種數字不是很理想，建議市民盡快打針。

他又稱，打針後亦不代表不會受感染，市民仍需平衡風險，保持社交距離，九成以上的人打針後有好的抗體反應，但亦有部分人「打疫苗後無反應」。他續指，全球大量人口接種疫苗，但至今未見有直接證據指疫苗會引發嚴重副作用或導致死亡，至於疫苗雖然未必對所有變種病毒都有效，但他認為全球只有1.6%人自然感染新冠病毒，代表仍有98%人口需要疫苗保護。

高本恩認為，群體免疫的門檻大概是67%，而若想達到67%免疫，就需要有70%人口接種一種有效的疫苗。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港大學醫學院公共衛生學院教授高本恩教授就稱，群體免疫的門檻大概是67%，而若想達到67%免疫，就需要有70%人口接種一種有效的疫苗。他其後向《香港01》解釋，上述數據是以保護率達95%的BioNTech復必泰疫苗計算，科興疫苗保護率較低，如同時計算接種了科興疫苗的人，或需有更多人口接種疫苗，才能達到群體免疫。

他又稱，疫苗或可令到「正常生活」重新出現，包括不需戴口罩、檢疫及保持社交距離，但前提是接種率高，若在今年秋天前可以有高接種率，都有望回復正常生活。

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