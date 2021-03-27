最多港人欲移民英國　BNO簽證易自行處理　加拿大開放簽證門檻低

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-27 16:53

近年本港多人有意移民，「國際移民及置業博覽」早前進行問卷調查，發現英國為最熱門移民地點，而選擇亞太區的人亦增多。 有意移民人士中，最多為月入多於11萬元的高收入人士，而月入少於2萬元的人士亦有多於一成。有處理移民個案的律師稱，自2019年起移民個案及查詢增加五成，當中任何年齡層的人也有，「18歲以上就諗呢個問題。」 有移民顧問稱，英國BNO簽證易自行處理，而加拿大的開放式工作簽證門檻低。

「國際移民及置業博覽」早前收集約1萬份問卷，就港人移民意向作調查。結果發現，英國為最熱門移民地方，有約32%；其次為加拿大及澳洲。而結果顯示，有約11%的受訪者有意移民亞太區，而台灣亦有6%。

調查發現，最多月入高於11萬元的高收入人士有意移民，佔42%；而其次為月入約2萬元的人士，有約29%。值得留意的是，有16%有意移民人士月入少於2萬元。調查結果指，他們最關注移民法例，其次為個人就業情況。

博覽總監謝沛豪稱，結果反映高收入人士對本港前景不樂觀之餘，同時因應社會氣氛，加上多個國家降低移民門檻，帶動不同階層人士考慮移民。因應亞太區發展漸為成熟，有不少退休人士考慮移民當地；而年輕人則普遍希望移居台灣。

2019年起查詢及個案升五成

移民顧問胡康邦稱，加拿大推出創業移民計劃，可提出創科企業計劃，只要約100萬港元，最快可於半年內全家移居當地。他自2017年起處理約50宗申請個案，當中一半已成為永久居民，其餘則在處理中。

何景楨稱，移民查詢及個案增加五成。（廖雁雄攝）

處理移民個案哈維律師行律師何景楨稱，自2019年起，移民查詢及個案增加5成。她稱過往查詢人士以30歲至50歲，並有小朋友的家庭為主，惟於2019年起任何年齡層的人也有查詢移民，「18歲以上就諗呢個問題，有啲未有家庭、有啲退咗休。」她稱，最受歡迎為加拿大創業移民方案，若資金有限可考慮「救生艇」或讀書方案。

她稱，加拿大早前推山「開放式工作簽證（open work permit）」，只要5年內畢業於認可專上教育機構，並持有BNO，可申請工作簽證，而因應放寬移民政策，只要於當地工作滿一年，可申請永居權。她形容，移民門檻「降低好多」，而於當地部份工作機會不用太高學歷，如當地十分缺乏貨車司機。

景鴻移民顧問公司總經理李國基稱，有不少年輕人查詢有關BNO移民英國事宜。(廖雁雄攝)

景鴻移民顧問公司總經理李國基稱，不少人因應放寬BNO政策，自行處理移民，亦有不少人查詢當地要留意的事項，包括居住、升學問題，主要為年輕人為主。

越南40萬元可購置物業

提供越南房地產服務的「Vhome Property」副總裁趙國樑稱，近兩年查詢的客人增多，年齡介乎30歲至50歲。由於越南投資的門檻較低，約40萬港元可於當地購置物業，加上距離香港只要一個多小時的機程，吸引港人到當地創業及考慮長住。他稱，曾有客人於當地以40至50萬港元在越南購買物業，並開設珍珠奶茶店創業。

「國際移民及置業博覽」現場，亦有大灣區置業的攤位，但人流甚少乏人問津，位於入口處的移民顧問攤位最受歡迎。