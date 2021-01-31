BNO Visa︱移民顧問：反制對移民英國影響微　申特區護照以防萬一

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-31 08:00

英國放寬港人以英國國民（海外）護照（BNO護照）入籍英國的移民計劃，今日（1月31日）開始接受申請，中方反制，同日不再承認BNO護照作為旅行證件，港府亦跟隨，並不承認作為身份證明。 移民顧問文偉成分析，中方、港府的反制措施，對移民英國的港人影響微，但會建議申請特區護照以防萬一；英國的BNO入籍計劃門檻低，曾經領取BNO就可以申請。

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▼1月30日，港府「最後一天」承認BNO護照▼

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移民顧問公司英君集團首席移民顧問文偉成分析，中方和港府的反制措施，對申請BNO入籍英國計劃的港人影響微，目前其處理的移民英國港人，均持有特區護照，他認為若計劃移民英國的港人，若只持有BNO護照，會建議申請特區護照以防萬一。

他指英方將港人移居當地的門檻降低，只要曾經領取BNO即可以申請簽證。

英君集團首席移民顧問文偉成分析，中方和港府的反制措施，對申請BNO入籍英國計劃的港人影響微。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

1月29日，中方宣布反制英國BNO入籍計劃措施，港府亦跟隨，不再承認BNO作為旅行證件及身份證明，出入境香港要使用身份證。同日英國政府公布BNO入籍計劃的詳情。

文偉成指，中方、港府宣布反制措施當日，收到的查詢主要是關於英國新公布計劃的詳情。

1月30日，有市民乘搭到從香港到英國的航班，行李有英國國旗圖案。（廖雁雄攝）

有意申請BNO入籍計劃的港人，可於1月31日下午5時起網上申請簽證，預約到簽證申請中心提供指紋和照片辦理手續。

申請人亦可於2月23日起，可透過「英國移民：身份檢查（UK Immigration: ID Check）」手機應用程式，掃描具生物特徵辨識的BNO護照、香港特區護照或歐洲經濟區護照以辦理手續，毋須親身到簽證申請中心。

申請詳情：https://www.gov.uk/government/publications/applying-for-a-uk-visa-in-hong-kong/4080060

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