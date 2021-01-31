BNO｜往英居民持BNO及特區護照上機　移民顧問：當多塊護身符

撰文： 孔繁栩 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-31 20:43

北京及香港政府就反制英國的BNO「5+1」入籍方案，今日（31日）起不再承認BNO作為旅行證件及身份證明。雖然中方廢除BNO「武功」，但BNO今後並非全無價值，有移民顧問承認，BNO單純作為旅行護照的確「無乜特別好處」，其「護身符」作用反而更大。 去年3月，秘魯受新冠肺炎疫情影響實施封城，有80多名港人滯留，至少8名持BNO港人及早一步乘英國包機離開，較港府包機為早；然而，以一般旅遊護照來說，未見較特區護照有顯著好處。

赴英港人：睇下邊本畀到啲便利

《香港01》今日到香港國際機場視察，下午4時25分有一班飛往英國倫敦的英國航空航班，現場所見不少人使用特區護照。有不願透露姓名的港人乘客表示，本身持有英國工作簽證，聖誕節時回港放假，今日回英工作。他指，大約12月時以BNO購買機票，今日帶同BNO及特區護照登機，在辦理登機手續時，亦同時出示兩本護照。他續指，地勤人員未有透露任何關於使用BNO的提醒。

他又表示，BNO及特區護照各有各好，過往出行時，會因應國家而使用不同護照，「睇下邊本畀到啲便利」。對於新政策會否構成不便，他表示沒有影響其行程，未感到不便。至於何時回港，他表示受疫情影響，出入境都有限制，暫時未有相關計劃。

1月31日起，港府不再承認BNO作為旅行證件及身份證明。（資料圖片 / 羅國輝攝）

去年秘魯封城 BNO港人乘英包機及早回港

去年3月，全球深受新冠肺炎肆虐，多國採取封城措施，禁止航班進出，其中秘魯有約80多名港人滯留，英國派出包機接載國民回倫敦，至少8名持BNO護照港人獲准上機離開回港。港府其後才完成安排，宣布派包機接港人。

移民顧問公司英君集團首席移民顧問文偉成表示，以旅行護照來說，BNO的確「無乜特別好處」，然而BNO可被視為「多一個護身符」，除包機事件外，港人一般如在地遇上事故，持特區護照可到中國領事館求助，但如同時持有BNO，亦可向英國領事館尋求支援。

↓1.31 BNO失出入境功能首日機場情況↓

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持BNO遊歐洲可排「EU隊」 原來有誤會

根據「亨氏護照指數」，2020年香港有170個免簽證國家，較BNO約180多個略少，文偉成指出，特區護照與BNO都各自有免證國家，但一般而言，在英國或歐洲國使用特區護照或BNO分別不大。

坊間一直流傳，持BNO到英國或歐洲旅遊，可被視為歐盟成員國身份，在機場登辦理登記手續時，可排「EU隊」縮短排隊時間，青少年甚至可享博物館免費入場等。文偉成表示，當地職員以往或有機會混淆BNO及BC，令港人享受待遇，但近年已經「執到正」，難以「側側膊」，況且英國脫歐後，仍需視乎各國安排，因此認為作為旅遊證件而言，BNO較特區護照未至於有顯著好處。

▼1月30日，港府「最後一天」承認BNO護照▼