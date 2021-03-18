數千港人延簽證　申庇護100%獲批　澳領事華怡德：不設新移民途徑

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-18 12:35

《港區國安法》去年7月出爐，成為國際社會興論的焦點，澳洲緊隨英國聲言會為香港設立「避風港」簽證，並讓當地港人延長臨時畢業和技術工作簽證至5年。截至上月已有2,584人獲延長簽證，他們日後如何定居澳洲一直是港人關注的問題。前民主黨立法會議員許智峯本月10日獲破例入境澳洲，將遊說當地政府擴大收容港人的措施。 澳洲駐港總領事華怡德（Elizabeth Ward）履新5個月後，首度接受本港媒體訪問，她向《香港01》斬釘截鐵地說不會為港人提供新的移民渠道，亦不會仿傚加拿大推出更多政策，但持延長簽證港人日後「有機會過渡至永久居民身份」，詳情仍未有定案，預料會在今年稍後公布。 （駐港總領事專訪系列之一）

華怡德斬釘截鐵表示，不會為港人提供新的移民渠道，亦不會仿傚加拿大推出更多政策。（李澤彤攝）

華怡德：我們讓港人移居澳洲變成可能

英國和加拿大相繼推出針對港人的移民措施，澳洲政府又會否跟隨，讓港人更易移民到澳洲？

澳洲駐港總領事華怡德接受《香港01》專訪時卻淡然說道，「我不知道這是不是『救生艇』」，「那不是我們思考移民政策的方式」，澳洲政府的初衷只想為有意離港的港人提供多一個選擇。

她續指，澳洲政府與港人有緊密的聯繫，亦非常關注香港局勢，形容香港正面對一些挑戰，或會有更多港人希望移居澳洲，「我們將之變成可能」（we made that possible）。

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不會仿傚加拿大推出更多移民政策

《港區國安法》實施兩周後，澳洲政府直斥國安法侵蝕「一國兩制」框架下的民主原則，聲言會為港人提供入籍渠道，惟總理莫里森上月突然「轉軚」，否定有關說法，澄清延長簽證的港人，日後須銜接「技術類別」永居簽證，部分正在澳洲的港人或入籍無望，隨即被當地傳媒狠批是「縮沙」。

抨擊之聲四起，華怡德說沒有留意總理的訪問內容，卻斬釘截鐵表示，不會為港人提供新的移民渠道，亦不會仿傚加拿大推出更多政策，形容澳、加的立場「不盡相同」，當局只會延長臨時畢業工作簽證和臨時技術工作簽證至5年，此兩種簽證「將有機會過渡至永久居民身份」，說法與總理同出一轍。

千名港人申請延長臨時工作簽證

當地內政部向《香港01》提供的數據顯示，由去年7月9日頒布措施至今年2月5日，共有2,584人獲批延長簽證。當中有781名港人申請延長其臨時畢業工作簽證，比去年同期的392人激增近50%，當中484人獲批；申請延長臨時技術工作簽證的人則有186人，較去年同期的191人稍為回落，當中有187人獲批。5年過去後，這近3,000多人如何申請入籍？她表示，當局暫時未有定案，將會適時公布。

對於修訂移民措施是否回應北京強硬實施國安法，她未有正面回應，僅指國安法明顯與相關政策出台的時機吻合（That was certainly a feature of the timing），口吻明顯較莫里森去年凌厲的言論婉轉，她強調澳洲政府在修訂簽證措施時，會考慮一籃子因素。

澳洲駐港總領事館稱將會考慮是否有必要將簽證計劃擴展至BNO。（資料圖片 / 余俊亮攝）

有別於加拿大的移民措施，申請延長簽證計劃的港人必須持有香港特區護照。《香港01》就此向澳洲內政部查詢，當局重申，只持有BNO護照的香港人並不符合申請資格，形容「特區護照是簡單直接和客觀的方法確定申請人的資格，亦能為相關人士提供確定性」。

惟澳洲駐港總領事館及後再強調，澳洲繼續承認BNO為有效的旅行護照，將會考慮是否有必要將簽證計劃擴展至BNO。

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不一刀切拒有案底人士 設人格審查

反修例風波未平，過萬人被捕，罪名輕至阻差辦公，重則暴動，甚至是顛覆國家政權。華怡德表示，並非有案底便會被拒諸門外，但亦不代表申請人能自出自入，她強調當局有系統審視申請人的人格，包括其個人狀況、罪行性質，以及對澳洲構成的威脅。

澳洲對港人的大門欲開又關。不過，當地媒體SBS中文台報道，澳洲為港人批出的永久居留簽證，由去年上半年的月均316個，增加至月均370個，增幅近20%；而技術類永居簽證的急增91%，惟當局向其他國籍人士批出的簽證均有所下跌。去年12月，當局更首次向港人批出難民庇護簽證，獲批率更高達100%，但內政部拒絕評論是否港人優先。

華怡德認為澳洲為港人提供入籍途徑不會觸怒北京，「這是主權政府就制定移民政策所作的決定，我不認為這是一個問題」。（李澤彤攝）

被問到為港人提供優惠移民措施會否如英國一樣，觸怒北京，華怡德則指，「這是主權政府就制定移民政策所作的決定，我不認為這是一個問題。」（It's for the sovereign govovernment to make a decision of what immigration policy to put in place. I don't think it should be an issue otherwise.）

她形容澳洲是移民國家，數代港人已在當地落地生根，當地有成熟的移民政策，並會不時修訂，而今次為港人提供的新入籍途徑亦與當局的制度一致，「只是延長現有的途徑或簽證」（It's simply an extension to current pathways or current visa process as a pathway.）。

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