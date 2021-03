數千港人延簽證　申庇護100%獲批　澳領事華怡德：不設新移民途徑

撰文: 林穎嫺 最後更新日期: 2021-03-18 12:35

《港區國安法》去年7月出爐,成為國際社會興論的焦點,澳洲緊隨英國聲言會為香港設立「避風港」簽證,並讓當地港人延長臨時畢業和技術工作簽證至5年。截至上月已有2,584人獲延長簽證,他們日後如何定居澳洲一直是港人關注的問題。前民主黨立法會議員許智峯本月10日獲破例入境澳洲,將遊說當地政府擴大收容港人的措施。 澳洲駐港總領事華怡德(Elizabeth Ward)履新5個月後,首度接受本港媒體訪問,她向《香港01》斬釘截鐵地說不會為港人提供新的移民渠道,亦不會仿傚加拿大推出更多政策,但持延長簽證港人日後「有機會過渡至永久居民身份」,詳情仍未有定案,預料會在今年稍後公布。 (駐港總領事專訪系列之一)

華怡德斬釘截鐵表示,不會為港人提供新的移民渠道,亦不會仿傚加拿大推出更多政策。(李澤彤攝)

華怡德:我們讓港人移居澳洲變成可能

英國和加拿大相繼推出針對港人的移民措施,澳洲政府又會否跟隨,讓港人更易移民到澳洲?

澳洲駐港總領事華怡德接受《香港01》專訪時卻淡然說道,「我不知道這是不是『救生艇』」,「那不是我們思考移民政策的方式」,澳洲政府的初衷只想為有意離港的港人提供多一個選擇。

她續指,澳洲政府與港人有緊密的聯繫,亦非常關注香港局勢,形容香港正面對一些挑戰,或會有更多港人希望移居澳洲,「我們將之變成可能」(we made that possible)。

不會仿傚加拿大推出更多移民政策

《港區國安法》實施兩周後,澳洲政府直斥國安法侵蝕「一國兩制」框架下的民主原則,聲言會為港人提供入籍渠道,惟總理莫里森上月突然「轉軚」,否定有關說法,澄清延長簽證的港人,日後須銜接「技術類別」永居簽證,部分正在澳洲的港人或入籍無望,隨即被當地傳媒狠批是「縮沙」。

抨擊之聲四起,華怡德說沒有留意總理的訪問內容,卻斬釘截鐵表示,不會為港人提供新的移民渠道,亦不會仿傚加拿大推出更多政策,形容澳、加的立場「不盡相同」,當局只會延長臨時畢業工作簽證和臨時技術工作簽證至5年,此兩種簽證「將有機會過渡至永久居民身份」,說法與總理同出一轍。

千名港人申請延長臨時工作簽證

當地內政部向《香港01》提供的數據顯示,由去年7月9日頒布措施至今年2月5日,共有2,584人獲批延長簽證。當中有781名港人申請延長其臨時畢業工作簽證,比去年同期的392人激增近50%,當中484人獲批;申請延長臨時技術工作簽證的人則有186人,較去年同期的191人稍為回落,當中有187人獲批。5年過去後,這近3,000多人如何申請入籍?她表示,當局暫時未有定案,將會適時公布。

對於修訂移民措施是否回應北京強硬實施國安法,她未有正面回應,僅指國安法明顯與相關政策出台的時機吻合(That was certainly a feature of the timing),口吻明顯較莫里森去年凌厲的言論婉轉,她強調澳洲政府在修訂簽證措施時,會考慮一籃子因素。

澳洲駐港總領事館稱將會考慮是否有必要將簽證計劃擴展至BNO。(資料圖片 / 余俊亮攝)

有別於加拿大的移民措施,申請延長簽證計劃的港人必須持有香港特區護照。《香港01》就此向澳洲內政部查詢,當局重申,只持有BNO護照的香港人並不符合申請資格,形容「特區護照是簡單直接和客觀的方法確定申請人的資格,亦能為相關人士提供確定性」。

惟澳洲駐港總領事館及後再強調,澳洲繼續承認BNO為有效的旅行護照,將會考慮是否有必要將簽證計劃擴展至BNO。

不一刀切拒有案底人士 設人格審查

反修例風波未平,過萬人被捕,罪名輕至阻差辦公,重則暴動,甚至是顛覆國家政權。華怡德表示,並非有案底便會被拒諸門外,但亦不代表申請人能自出自入,她強調當局有系統審視申請人的人格,包括其個人狀況、罪行性質,以及對澳洲構成的威脅。

澳洲對港人的大門欲開又關。不過,當地媒體SBS中文台報道,澳洲為港人批出的永久居留簽證,由去年上半年的月均316個,增加至月均370個,增幅近20%;而技術類永居簽證的急增91%,惟當局向其他國籍人士批出的簽證均有所下跌。去年12月,當局更首次向港人批出難民庇護簽證,獲批率更高達100%,但內政部拒絕評論是否港人優先。

華怡德認為澳洲為港人提供入籍途徑不會觸怒北京,「這是主權政府就制定移民政策所作的決定,我不認為這是一個問題」。(李澤彤攝)

被問到為港人提供優惠移民措施會否如英國一樣,觸怒北京,華怡德則指,「這是主權政府就制定移民政策所作的決定,我不認為這是一個問題。」(It's for the sovereign govovernment to make a decision of what immigration policy to put in place. I don't think it should be an issue otherwise.)

她形容澳洲是移民國家,數代港人已在當地落地生根,當地有成熟的移民政策,並會不時修訂,而今次為港人提供的新入籍途徑亦與當局的制度一致,「只是延長現有的途徑或簽證」(It's simply an extension to current pathways or current visa process as a pathway.)。

