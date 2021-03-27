移民潮｜夫婦對港失信心欲斥逾千萬移民　IT男計劃儲5年錢移澳洲

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-27 18:17

近年不少港人計劃移民海外，今日於灣仔會展中心舉行的「國際移民及置業博覽」吸引不少人到場「取經」。有任職資訊科技行業人士有意移民澳洲，惟最少要數百萬港元，坦言現時未能負擔，正計劃儲錢約5年準備移民。 有年輕夫婦坦言，對本港教育及司法制度失去信心，正計劃為家中子女移民澳洲，料斥資最少1,200萬港元。

現場可見，大灣區置業的攤位人流不多。(張嘉敏攝)

移民顧問攤位大旺

於灣仔會展舉行的「國際移民及置業博覽」，有不同年齡層人士前往，有人帶同年幼子女、亦有退休人士在場。現場可見，位於入口處的移民顧問攤位最受歡迎，至於大灣區置業的攤位則人流不多。

任職貿易行業的陳氏夫婦，育有三名子女分別為8歲、5歲及初生嬰兒，一心希望移民澳洲。(岑卓熹攝)

對港司法制度失信心

任職貿易行業的陳氏夫婦，育有3名子女分別為8歲、5歲及初生嬰兒。因夫妻二人曾於當地升學，他們一心希望舉家移民澳洲。陳太太稱，8年前畢業已希望繼續在澳洲生活，曾經試過不同途徑移民，於2019年社會運動爆發後，更加強他們移民的決心。他們認為，本港政治環境不穩定，對政府施政不滿，加上對司法制度失去信心，形容不少判決疑受政治因素影響，「香港最核心嘅司法制度都搞成咁，點樣保障我人身安全？」

另一方面，陳太太認為，香港教育制度不利培養小朋友的批判思考，限制他們的想法，「香港教育制度係教育局有咩，就塞畀個小朋友，會好影響佢哋嘅將來諗法。」他們預計要1,200萬至1,500萬元移民，正計劃資金調配。他們坦言離港時間「越快越好」，最快於一年至一年半內離開香港。

退休人士黃先生本身持有英國護照，今次希望了解有關於英國置業事宜。(岑卓熹攝)

退休人士對港前景感不安

退休人士黃先生本身持有英國護照，今次希望了解有關於英國置業事宜。他稱，原本認為香港適合退休生活，但認為近年的情況，對本港環境感不安。他形容「今日唔知聽日事」，「會唔會之後攞埋我啲資產、物業，講嘢又會唔會驚講錯。」

任職資訊科技行業的鄭先生有意移民澳洲，估計要儲錢5年。(岑卓熹攝)

任職資訊科技行業的鄭先生亦有意移民澳洲，他說，若投資移民需要數百萬港元，暫時未有足夠資金，估計要儲錢5年，但仍計劃移民，認為「使呢筆錢唔係冇用㗎嘛」。他認為，本港因受內地影響，估計經濟發展方面難有起色。

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