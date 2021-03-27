復必泰疫苗｜專家：美藥廠Baxter將加入生產　產地在內地或德國？

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-27 20:00

復必泰疫苗目前由藥廠BioNTech於德國的廠房生產，並由國泰航班直航抵港。有政府專家透露，另一間知名藥廠Baxter將會協助BioNTech生產新冠疫苗，廠房同樣設於德國，而本港政府已收到Baxter製造疫苗供港許可申請，專家委員會亦已批准。 不過，有藥劑師則估計，BioNTech疫苗包裝出現瑕疵，或因疫苗需長時間「坐飛機」來港，氣壓大令疫苗受壓，BioNTech與Baxter合作，或是希望交由Baxter在內地的廠房生產疫苗，以縮短疫苗運送時間，亦可打入內地市場。 食物及衞生局發言人表示，獲港府批准入口的Baxter生產新冠疫苗會於德國製造。

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新冠疫苗顧問專家委員會成員許樹昌透露，知名藥廠Baxter將會協助BioNTech生產新冠疫苗，廠房同樣設於德國，但何時交由Baxter生產則未決定。他稱，本港衞生署在幾天前已經收到Baxter申請成為疫苗供港廠房之一，專家委員會亦已批准。他認為，Baxter聲譽好，也會跟足BioNTech的技術製造疫苗，估計日後會由BioNTech製作疫苗原材料，再交由Baxter生產餘下部分，隨後再由復星負責物流事宜。

許樹昌透露，知名藥廠Baxter將會協助BioNTech生產新冠疫苗，廠房同樣設於德國，但何時交由Baxter生產則未決定。(資料圖片／李澤彤攝)

不過，醫院藥劑師學會會長崔俊明就稱，供港疫苗或由Baxter在內地的廠房生產。他解釋，BioNTech一向有意打入內地市場，加上近來BioNTech疫苗包裝出現瑕疵的問題，或反映疫苗需長時間「坐飛機」來港，高空氣壓大令疫苗受壓，以致瓶蓋鬆脫或有裂痕，BioNTech與Baxter合作，或是希望交由Baxter在內地的廠房生產疫苗，以縮短疫苗運送時間。

他認為，雖然Baxter無製造疫苗的經驗，但該美國藥廠有80多年歷史，亦有生產注射入人體的藥物，例如葡萄糖水及生理鹽水，另有生產透析液（洗肚水）及癌症藥物，而且在美國、歐洲、新加坡、內地都有廠房，具一定規模。根據Baxter的網頁，該公司在內地有5間工廠。

崔俊明說，供港疫苗或由Baxter在內地的廠房生產。（資料圖片）

惟崔俊明稱，由於廠房需時轉型成可生產疫苗的廠房，包括設置儀器及設立品質監測機制，料短時間內都不能於Baxter的廠房正式生產到BioNTech疫苗，「可能下年先開始，要整mRNA疫苗唔係咁簡單」。

記者向政府查詢供港疫苗是否全部都會改由Baxter生產、產地在哪及何時生效，政府發言人回覆指，根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），在申請疫苗獲認可在香港作緊急使用時，供應商必須提供疫苗供應鏈，包括生産廠房的資料，並可因應情況不時更新資料。復必泰疫苗供應商早前提出修訂相關資料的申請，並獲食物及衞生局局長批准。現階段並沒有資料顯示是項修訂與未來供港批次的疫苗有關。

食物及衞生局發言人表示，獲港府批准入口的Baxter生產新冠疫苗會於德國製造。