新冠肺炎｜林鄭：正研究若一定數目市民接種疫苗　可提供出行方便

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-27 18:20

本港新冠肺炎疫情有緩和趨勢，特首林鄭月娥今（27日）發表每月抗疫報告，指過去1個月本港疫情反覆，先後出現「食肆群組」和「健身室群組」，不過政府不斷強化的抗疫措施，包括快速、密集地進行檢測和追蹤緊密接觸者，在毋須再次關閉已重新營業或開放的處所下，成功在短時間內遏制疫情蔓延，令個案數字在近日迅速回落至低水平。 林鄭表示，政府追蹤緊密接觸者的成效大幅提升，另外「外防輸入」的措施取得成功，困擾世界各地的變種病毒未有傳入本地社區。她又透露，政府正研究若有一定數目市民接種疫苗，進一步調整社交距離措施，亦會與其他地區商討，是否可以互相為已接種疫苗的旅客，提供一些出行上的方便。

「健身室群組」每名患者找出10名緊密接觸者 成效大幅提升

林鄭月娥指，政府的病毒檢測力度在過去1個月進一步加強，3月平均每日進行10萬個核酸檢測，政府亦在按需要「封區」進行強制檢測。她說，追蹤確診個案緊密接觸者的工作令政府有效遏制群組爆發，以「健身室群組」的為例，政府平均每名患者找出10名緊密接觸者，比過往一般只找出兩、三名緊密接觸者來說，成效大幅提升。

林鄭續說，相比於引發第四波疫情的「唱歌跳舞群組」（涉及700多個個案），「食肆群組」（涉及57宗個案）和「健身室群組」（涉及150多宗個案）都能在相對短的時間內被阻截，沒有引起更大規模的爆發。不過她提到，這一波疫情明顯較去年兩波疫情更難遏止，一直未能完全切斷存在社區的傳播鏈，而雖然政府已要求很多處所的員工，包括出現爆發的食肆及健身室，定期進行檢測，但不能排除在兩次檢測之間有人會受到病毒感染，甚至引起群組爆發。

正研究若有一定數目市民接種疫苗 將調整社交距離措施

在疫苗接種方面，林鄭說，截至昨晚（26日），已有43萬名市民接種了至少第一劑疫苗，佔合資格接種人士的6.6%。她表示，根據專家評估，至今接種後出現的嚴重臨床事件均與接種疫苗沒有直接關係，市民毋須擔心。她強調，近日因應小量復必泰疫苗有包裝瑕疵，政府應藥廠要求暫停為市民接種復必泰疫苗，反映政府十分謹慎，以市民健康為首要考慮。

林鄭指，為了鼓勵更多市民盡早接種，正積極研究若有一定數目市民接種疫苗，是否可以對社交距離措施作出進一步調整，亦會與其他地區商討，是否可以互相為已接種疫苗的旅客，提供一些出行上的方便。另外政府會盡快公布有關接種第二劑復必泰疫苗的安排。

▼3月4日起社交距離措施延長兩周▼