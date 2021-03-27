青年就業｜疫情下學生畢業前路迷惘　青年職學平台籲加強生涯規劃

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-03-27 19:16

因應疫情關係，不少學生擔心畢業會變成「失學」及「失業」的「雙失青年」。聖雅閣福群會青年職學平台今日（27日）舉行圓桌會議，討論有關中學生涯規劃在疫情下所面對的問題。 香港島校長聯會主席方仲倫於會上指出，中學生涯規劃進程，因疫情而變得停濟不前，並建議疫情緩和後，政府應擔當中間人角色，為學界與商界「牽線」，讓學生有機會到企業實習。

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網上生涯規劃成效較低

聖雅閣福群會青年職學平台今日舉行圓桌會議。有與會者指出，近年學界積極推行的學生生涯規劃，因疫情停課而受到嚴重影響，縱使可以網上形式為學生進行生涯規劃，但成效遠比實體課堂低。香港輔導教師協會主席何玉芬博士表示，網上生涯規劃以單向方式進行，同學很容易感到沉悶。

方仲倫認為政府應為學界及業界牽線，讓學生有機會到企業實習，接觸到真實企業。（梁鵬威攝）

香港島校長聯會主席方仲倫指出，中學生涯規劃進程因疫情而變得停濟不前，不少學生亦因而失去實習機會。他認為，當疫情好轉後，政府應為學界及業界牽線，讓學生有機會到企業實習，接觸真實企業，「容許學生少少出錯，同學會學到嘢，有經驗」。

他又提到，現今中學實習以校友人脈為主，並非所有學校都有足夠資源讓學生參與實習，政府應帶頭爭取，讓更多學生可獲得實習機會。

香港聖公會何明華會督中學的中學生代表於疫情前參加潛能發展小組，學習多元發展，而他所屬的攝影小組則為其他公司拍攝照片。（梁鵬威攝）

香港聖公會何明華會督中學學生鄺家輝表示，他於疫情前曾參加潛能發展小組，學習多元發展，而他所屬的攝影小組，則為其他公司拍攝照片。當疫情爆發停課後，改以網上進行生涯規劃，則不及現實有趣，「冇咗刺激感」。