BNO｜移英升學查詢大增　公校未有收港生詳情　專家建議先咁做…

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-02-22 07:30

BNO「5+1」簽證在1月31日開放申請，英媒報道首2周已近5000人申請。有海外升學專家表示，送子女到英國升學的查詢急增，更指子女就讀的年級愈高，學額愈少，如家長有心和子女移民或送子女升學，宜盡早準備和行動。而英國當地的公立學校仍未公布對持BNO香港學生的收生標準和詳情，以免子女到達後呆等學位，專家有不同的建議給家長。

英國布萊頓學校。(網上圖片)

隨著英國政府放寬BNO持有人的入籍門檻，不少家庭都正計劃移民英國。創智教育國際升學中心（海外升學）資深升學顧問古潔雯表示，以往送子女到英國升學的查詢由每周2至3宗，急增至每天2至3宗，很多家長都密鑼緊鼓地籌備舉家移民或送子女先行升學的計劃。因此，她預計未來英國學校的競爭將會相當激烈。

按圖即睇BNO特別簽證細節：

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現時，在港的升學中心只能為港生安排入讀英國的私立及寄宿學生，而香港學生考取英國寄宿學生的程序和收生標準一直行之有效。很多打算移民的家長也計劃讓子女入讀英國的公立學校，不過古潔雯指，香港的升學中心暫時未能協助學生在出發前考取公立學校的學位，而且大多公立學校也沒有取錄國際學生的經驗，對香港的學制也不熟悉，未必能憑香港的成績表就能順利入學。

「如果不想仔女到埗之後，要撲學校又唔知人哋收唔收，等又唔知等到幾時有書讀，建議先安排學生讀一年私立學校。」古潔雯指，私立學生對取錄和照顧國際學生有一定經驗和配套，將來用英國私立學校的成績表轉入公立學校，程序亦一定比持有香港學校成績表順利。「一年私校學費大約30萬元，家長可以考慮，令仔女唔使等書讀，又有一年時間適應。」她說。

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家長可以考慮讓子女到英聯邦國家升學

古潔雯指，未來英國的教育競爭大是可以預視，而且年級愈高，入學愈難，「因為人哋擔心高年級趕唔切追成績」，而好學校的學額更是「爭崩頭」，很快就滿額。因此，她建議家長有心移民的話，不妨盡早計劃和準備，以免子女錯失入讀好學校的時機。

除了英國，目前最多家長查詢的升學國家還有澳洲、紐西蘭和加拿大。古潔雯指，如果家長擔心英國未來教育的競爭和壓力大，可以考慮澳洲或是紐西蘭這些英聯邦的升學國家，「紐西蘭中學每年的學費約是英國寄宿學校的三分之一，學生人數少，治安良好，擁有優良的學習環境。而學生在中學畢業後，可以憑公開試報考英國的大學，成績和學分皆承認和互通。家長可以靈活思考子女升學的路向，不一定目前必選英國不可。」古潔雯補充說。

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