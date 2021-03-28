新冠疫苗│張建宗指接種減疫情　舒勞工市場壓力　籲不猶疑早接種

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-03-28 10:02

政務司司長張建宗指勞工市場在去年12月至今年2月繼續受壓，但情況在期內較後時間隨着疫情改善已趨向穩定。他認為，隨着疫苗接種計劃的開展，在市民的支持和配合下，疫情威脅冀可逐步減退，有助紓緩勞工市場的壓力；又重申接種疫苗是抗疫的重中之重，呼籲市民毫不猶疑地盡早參與疫苗接種計劃。

張建宗指，疫苗接種計劃的開展，在市民的支持和配合下，冀疫情威脅可逐步減退，有助紓緩勞工市場的壓力。（政務司司長網誌圖片）

張建宗今(28日)於網誌表示，勞工市場在2020年12月至2021年2月繼續受壓，但情況在期內較後時間隨着疫情改善已趨向穩定。經季節性調整後失業率上升至7.2%，是2004 年以來最高。惟青少年失業情況值得關注，15至24歲人士的失業率高達15.6%，失業人數35,500人，失業青年中，應屆畢業生約佔10,400人。由於缺乏工作經驗和資歷尚淺，剛畢業的「新鮮人」在逆轉的經濟環境中尋找工作會比較困難。

他指，已政府多管齊下吸引有抱負，有理想，以及有志服務社會的青年人加入政府工作。加入公務員行列對青年人和畢業生一直具吸引力；作為香港最大的僱主，政府會繼續致力招聘新人以填補因流失及新增服務需要而出現的空缺。而香港青年人亦可以把目光放得更遠，從粵港澳大灣區﹙大灣區﹚的發展中尋找新機遇。

為鼓勵和支持青年人到大灣區內地城市工作和發展事業，政府撥款3億7千6百萬元推出「大灣區青年就業計劃」，並於上周二及周三舉辦「大灣區青年就業計劃招聘博覽」，線上線下同步進行。計劃的對象是2019至21年獲頒學士或以上學位的香港居民。受聘者可獲得不低於18,000港元的月薪。至今已收到超過1 800個空缺。

冀疫情威脅逐步減退 有助紓緩勞工市場的壓力

張建宗指，目前疫情雖然緩和，但絕不能鬆懈，尤其是在復活節假期間，更要提高警覺，嚴守社交距離措施。此外，接種疫苗是抗疫的重中之重，「我呼籲大家護己護人，毫不猶疑地盡早參與疫苗接種計劃」，只要香港疫情受控，經濟活動有望進一步恢復動力，隨着疫苗接種計劃的開展，在市民的支持和配合下，疫情的威脅冀可逐步減退，有助紓緩勞工市場的壓力。

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