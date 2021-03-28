張建宗指改革選舉令政治體制踏上康莊大道　將盡早把草案提交審議

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-28 09:53

疫情下失業率高企，政務司司長張建宗今日（28日）在網誌表示，政府除了創造有時限職位，亦會致力招聘新人以填補因流失及新增服務需要而出現的政府空缺，同時又鼓勵青年人在大灣區尋找新機遇。 張建宗強調，無論是促進就業、經濟增長、青年人發展，以至抓住國家發展的契機等，必須建基於穩定和諧的政治及社會環境，認為《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》的通過，確保本港長期繁榮穩定和「一國兩制」實踐行穩致遠。

籲市民毫不猶疑地盡早參與疫苗接種計劃

張建宗在文中表示，勞工市場在去年12月至今年2月繼續受壓，但情況在期內較後時間隨着疫情改善已趨向穩定；經季節性調整後失業率上升至7.2%，是2004 年以來最高。他認為，隨着疫苗接種計劃的開展，在市民的支持和配合下，疫情威脅冀可逐步減退，有助紓緩勞工市場的壓力；其後又重申接種疫苗是抗疫的重中之重，呼籲市民毫不猶疑地盡早參與疫苗接種計劃。

在就業方面，張表示，政府多管齊下吸引有抱負，有理想，以及有志服務社會的青年人加入政府工作，致力招聘新人以填補因流失及新增服務需要而出現的空缺。在2020至21財政年度，共有超過1萬個公務員職位空缺，涵蓋文職及紀律部隊職系，涉及約60個局／部門。

他又鼓勵香港青年人把目光放得更遠，從大灣區的發展中尋找新機遇。他補充指，政府撥款3億7千6百萬元推出「大灣區青年就業計劃」，對象是2019至21年獲頒學士或以上學位的香港居民，受聘者可獲得不低於1.8萬港元的月薪，至今已收到超過1,800個空缺。

張建宗：新選舉制度令香港政治體制踏上康莊大道

張建宗最後又指，《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》的通過，是中央完善香港法律和政治體制的重大舉措，堵塞香港選舉制度的漏洞和缺失，從制度機制上全面貫徹落實「愛國者治港」原則，確保香港長期繁榮穩定和「一國兩制」實踐行穩致遠。他期待新一套更進步、更有代表性、更符合香港實際情況的選舉制度的誕生，讓香港的政治體制踏上康莊大道。

他稱，特區政府已開始梳理需要修訂的本地選舉法律，待人大常委會通過修改行政長官及立法會的產生辦法後，會依照經修改的《基本法》附件一和附件二盡快完成修改本地相關選舉法律的工作，爭取盡早把條例草案提交至立法會審議；政府亦會全力向社會解說條例草案的內容。