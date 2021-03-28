發展局推展二維碼樹木標籤以便匯報問題樹木　料明年初完成20萬棵

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-28 11:44

發展局局長黃偉綸今日（28日）發表網誌，指局方正展開二維條碼樹木標籤計劃，以便利市民匯報問題樹木，同時向公眾顯示更多樹木的知識。他指，二維條碼標籤的工作已經展開，並會分階段完成，預計2022年初會首先為約20萬棵行人路旁樹木展示二維條碼標籤。

「樹牌」印有樹木的基本資料及二維條碼樹木標籤。（發展局圖片）

發展局樹木管理主任陳婉雯介紹，通過使用二維條碼，可便利市民匯報問題樹木，同時向公眾顯示更多樹木的知識，例如樹木的品種、屬於原生還是外來物種、樹木特徵、植物趣聞等。

二維條碼印在設「樹牌」

負責相關工作的顧問公司代表、園境師陳元敬說，印有二維條碼的「樹牌」掛在樹上的高度，會配合行人的視線。

「樹牌」印有樹木的基本資料，包括樹木的中英文名、學名等，而「樹牌」主要有兩項功能，市民如發現有問題樹木，可向當局報告；亦可利用手機掃描「樹牌」上的二維條碼，登入樹木管理部門的網站，獲取更多有關樹木的資料。

二維條碼樹木標籤計劃覆蓋全港，首階段涉及的樹木是位處人流較多的地點，包括中環碼頭一帶。（發展局圖片）

參與樹木位處人流較多地點

陳元敬說，二維條碼樹木標籤計劃覆蓋全港，涉及的樹木是位處人流較多的地點，例如大型交通樞紐的位置，包括港鐵站、渡輪碼頭外等。計劃首階段會製作約一萬個「樹牌」，分布全港各區，涉及約100個樹種。

負責搜集及撰寫樹木資料的中文大學胡秀英植物標本館館長劉大偉舉例，香港有一種名叫秋楓的樹木，屬大戟科植物和原生品種，其中一棵在沙頭角荔枝窩生長的秋楓已有逾百年的歷史，被列為古樹名木。