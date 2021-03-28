復必泰暫停｜有望一周完成調查　許樹昌：或增接種中心追落後

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-28 14:25

BioNTech/復星的復必泰疫苗因樽蓋移位、瓶內壓力過大出現滲漏等要暫停接種，政府期望一周內完成調查。政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，當局將出現問題的疫苗及隨機抽樣無問題的疫苗，運回德國調查，當調查完畢確認可以重啟接種後，政府可能會增加社區接種中心追回接種率。

▼2月27日，首批復必泰疫苗運送到港▼

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政府宣布復必泰疫苗上周三（24日）起暫停接種，許樹昌稱，當局會將有問題的復必泰疫苗及隨機抽樣無問題的疫苗，送回德國藥廠BioNTech，「復必泰第一二劑最長相距42日打，一般就21日，即係中間有3個禮拜走盞，唔使3個星期查，應該一個星期都可以。」

本港接種率仍然維持單位數，許樹昌認為未算最理想，應該可以再推高，透露當復必泰疫苗重啟接種，政府會在29間社區接種中心以外，再開放更多中心追回接種率。另有消息人士稱，政府未有定案，「政府當然想追接種率，第一個做法係喺已經打緊嘅中心增加名額先，有啲接種中心都未開盡名額，開唔開新接種中心都好睇市民反應踴唔踴躍。」

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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復必泰疫苗要儲存在攝氏零下70度，之後要解凍及稀釋，許樹昌表示，其他疫苗已預先用針筒存放，不會出現復必泰疫苗今次問題，今次是個別情況。已抵達香港的兩款疫苗復必泰及科興疫苗，已可覆蓋全港人口，許樹昌認為未有逼切要購買第三款阿斯利康疫苗及第四款疫苗，政府官員需要審視疫苗對變種病毒的功效，亦有藥廠正研究第二代疫苗，未來5、6個月會有數據出爐。