復必泰疫苗暫停｜初步調查不涉安全　不排除長途運輸致包裝有瑕疵

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-27 19:52

新冠肺炎疫苗接種計劃現正展開，港府上周三（24日）接獲疫苗供應商復星及德國藥廠BioNTech通知，「復必泰疫苗」包裝出現瑕疵，港府緊急叫停復必泰接種計劃。 港府今日（27日）公布，接獲復星提交的初步調查結果，並未發現疫苗由封裝到使用的過程中，有任何可能造成包裝瑕疵的顯着系統性因素，但不排除由長途運輸過程中環境因素所引致，綜合數據認為並非與冷鏈及物流管理有關。

復必泰疫苗部份批次包裝出現瑕疵，需緊急停用。（資料圖片/政府新聞處提供）

港府今日表示，復星/BioNTech已經就出現包裝瑕疵的可能原因，展開全面並涵蓋供應鏈所有環節的調查，包括BioNTech在其德國廠房的封裝工序、疫苗包裝後由德國運輸到港的過程、疫苗到埗香港後的物流處理及儲存，以及在社區疫苗接種中心檢查及處理疫苗的程序等。

並非與冷鏈及物流管理有關

根據復星/BioNTech到目前為止所完成的調查，並未發現疫苗由封裝到使用的過程中，有任何可能造成相關包裝瑕疵的顯着系統性因素。現階段調查結果不排除有關情況是由長途運輸過程中環境因素所引致。然而，綜合調查所得數據，相信出現有關情況並非與冷鏈及物流管理有關。至於其餘已抵港的疫苗，經隨機抽樣測試包裝完整的疫苗藥瓶，亦並未發現疫苗滲漏問題。

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無證據顯示存安全風險

根據初步調查結果，復星/BioNTech認為沒有證據顯示已抵港的復必泰疫苗（批次210102及210104）存在安全風險，已接種復必泰疫苗的市民無需擔心，後續調查工作主要以查證相關疫苗批次並無任何固有特性問題而可繼續安全使用為目標。

務求盡早恢復接種

政府正與復星/BioNTech積極跟進，爭取在一周內完成調查程序，並會與供應商就餘下疫苗供應保持密切聯繫，確保本港疫苗接種計劃能夠持續。政府會以安全為大前提，務求盡早恢復為市民接種復必泰疫苗，保障公共衞生和市民健康。

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