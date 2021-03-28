消息：六旬男保安亡　3周前接種科興疫苗　衞生署證實他有慢性病

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-28 17:34

新冠疫苗展開接種超過一個月，據了解一名觀塘康濤閣男保安員接種科興疫苗後離世。衞生署回覆《香港01》證實，一名本身有高血壓、高血脂及肥胖等的62歲男子，昨日（27日）工作期間失去知覺，送院後離世初步診斷為心臟驟停，他3月7日曾經接種科興疫苗，被送往聯合醫院後不治。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會本周二（30日）將開會討論。本港累計有12人接種疫苗後死亡，10人打過科興疫苗，2人打復必泰疫苗。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

截至昨日，本港已接種449,200劑新冠疫苗，科興佔297,900劑（包括第一及第二針），復必泰有151,300劑。消息人士稱，昨日有一名60多歲觀塘康濤閣男保安員離世，他大約3周前注射過科興疫苗。

衞生署回覆說，昨日接獲醫院管理局呈報一宗曾經接種過新冠疫苗的死亡個案，死者為一名62歲男士，本身患有高血壓、高血脂症、空腹血糖異常及肥胖。他昨天早上工作期間被發現失去知覺，送往聯合醫院急症室搶救無效後證實死亡，初步診斷為心臟驟停。根據資料，他去世前20日（即3月7日）在九龍灣社區疫苗接種中心接種科興疫苗，觀察期間並沒有不適紀錄。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會本周二會討論有關個案。

本港累計有12人打針後死亡，10人打過科興疫苗，2人打復必泰疫苗。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會認為，當中10人的死因跟打針無直接關係，9宗是科興及1宗復必泰。

▼2.26中央圖書館展覽館接種科興疫苗首日▼