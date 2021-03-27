新冠疫苗｜1.2萬人已接種第二劑科興　其中67歲婦打針後胸部不適

撰文： 孔繁栩 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-27 23:53

本港自上月底開展新冠肺炎疫苗接種計劃後，周六（27日）踏入第30日。政府周六公布，政府已為市民接種共約449,200劑新冠疫苗，當中約437,200名市民已接種第一劑疫苗，包括約285,900名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗（BioNTech）。另約12,000名市民已接種第二劑科興疫苗。 本月26日共有6宗接種科興疫苗後送院個案，其中4宗已經出院，2宗留院觀察，一名34歲女子接種疫苗後有發燒情況，需留院；另有一名67歲女子接種第二劑科興疫苗後，感到胸部不適，已經出院。

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政府周六公布，政府已為市民接種共約449,200劑新冠疫苗，當中約437,200名市民已接種第一劑疫苗；約12,000名市民已接種第二劑科興疫苗。

截至周六晚上8時的過去24小時，約有7,700名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6,300人在8間社區疫苗接種中心接種，約1,400人是在參與計劃的私家醫生和診所接種。另約有6,300名市民接種第二劑科興疫苗，當中約6,100人在社區疫苗接種中心接種，約200人是在私家醫生和診所接種。

另外，8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為90%；約4,100名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

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截至周六零時零分，過去24小時共有6宗後送院個案，全部均是接種科興疫苗。其中4宗已經出院，2宗留院觀察。

當中包括在官涌體育館社區疫苗接種中心，一名34歲女子接種疫苗後有發燒情況，被送往伊利沙伯醫院情況穩定，經治療後需留院觀察。林士德體育館社區疫苗接種中，一名57歲男子接種第一劑科興疫苗後感到胸部不適，送院情況穩定，需留院觀察；一名 35歲女子感到暈眩，已經出院。

天水圍（天業路）社區健康中心，一名46歲女子感到胸部疼痛及暈眩；將軍澳（寶寧路）普通科門診診所，一名48歲女子感到嘴唇麻痺及心悸。另外在源禾路體育館社區疫苗接種中心，一名67歲女子接種第二劑科興疫苗後，感到胸部不適，送院治療後，經治療後已經出院。