酒吧業界接獲政府重開條件：用飲管飲酒　業界：復活節後或可復業

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-28 22:09

新冠肺炎疫情稍緩，停開多時的酒吧或可望重開，據指政府向酒吧業界開出從業條件。業界向《香港01》透露，上星期初曾與當局開會，談及復業需採取措施，包括客人需一直戴口罩、用飲管飲酒，以及增加空氣消毒設備等。 香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁形容，從當局會上語氣，酒吧或能在復活節假期後復業，期望在周二（30日）行政會議開會後有更多細節。

梁立仁透露，多個停開處所的業界在上周初曾與政務司司長張建宗開會，會上當局有問及業界對用飲管飲酒安排的意見，又談及重開酒吧前提是確診數字要維持較或零確診，其他措施包括酒吧顧客一直戴口罩，增加換氣量或增設空氣消毒機等。他形容措施是「重提舊事」，不少內容自去年已開始討論。

梁立仁表示，業界對復業聲音大，估計當局是為回應業界，先與業界商討，再交由專家小組討論重開細節。他認為，從當局語氣聽出，酒吧或能在復活節假期後復業，期望在周二行政會議開會後公布細節。

梁立仁透露，政府上星期初會與業界開會，談及重開酒吧措施。（資料圖片/余俊亮攝）

政府早前要求所有餐廳在4 月30日或之前，將每小時換氣量提升至6次或以上，或安裝空氣消毒設備，酒吧亦需跟從。梁指現時酒吧換氣量多為每小時4次，大多需增設空氣消毒機，每部成本約3,000元，平均一間酒吧約需安裝8至10部，成本雖增，但業界均會配合。

他指，業界早在去年已聯絡供應商討，但酒吧一直重開無期，他形容業界一直配合，當「順民」卻被當局一直增加要求。

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